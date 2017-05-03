ضحى حسين تتوج بطلة لتحدي القراءة العربي في الأردن

توجت الطالبة ضحى محمود عواد حسين بطلة لتحدي القراءة العربي في دورته الثانية على مستوى المملكة الأردنية الهاشمية وذلك في حفل أقيم بقصر الثقافة في عمان.

حضر الحفل الدكتور عمر أحمد منيف الرزاز وزير التربية والتعليم الأردني ونجلاء الشامسي أمين عام مشروع تحدي القراءة العربي وعدد من مسؤولي الوزارة وفريق التحدي وأولياء أمور الطلبة ومدراء المدارس والمشرفين، وفق وكالة أنباء الإمارات .

وكرم وزير التربية الأردني بطلة تحدي القراءة العربي ضحى محمود عواد حسين من الصف العاشر بمدرسة أم قصير الثانوية من منطقة القويسمة بالعاصمة عمان إلى جانب فادي وصفي الدهشان كأفضل مشرف على مستوى المملكة ومدرسة الحصاد التربوي التي توجت بلقب المدرسة المتميزة على مستوى الأردن.

وأعرب معالي الدكتور عمر أحمد منيف الرزاز عن شكره الجزيل لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على إطلاقه لمشروع تحدي القراءة العربي قبل عامين واهتمامه بإخراج جيل عربي عاشق للقراءة والمعرفة.

ونوه إلى ما شهده هذا العام من ارتفاع كبير في أعداد الطلبة المسجلين في التحدي والذين نجحوا في إكمال شروطه ما يعكس مستوى تطور البيئة التعليمية الأردنية من جهة ورغبة الأبناء في إبراز مواهبهم الفكرية من جهة آخرى".

من جانبها أعربت نجلاء الشامسي أمين عام مشروع تحدي القراءة العربي عن سعادتها بحجم التفاعل الرسمي والشعبي للأشقاء الأردنيين مع تحدي القراءة العربي في دورته الثانية .. مقدمة الشكر لمعالي وزير التربية والتعليم الأردني على متابعته للطلبة والمدارس في مسيرة التحدي الأمر الذي أسهم في تضاعف عدد الطلبة المشاركين بالتحدي بدورته الثانية مقارنة بالدورة الأولى .

وشهدت المملكة الأردنية الهاشمية مشاركة ما يقارب 340 ألف طالب وطالبة من مختلف المراحل الدراسية في تحدي القراءة العربي بدورته الثانية.

وكانت مرحلة التصفيات التي سبقت تتويج الأوائل قد انعقدت على مدار يومين في العاصمة عمان تحت إشراف وزارة التربية والتعليم وفريق تحدي القراءة من دولة الإمارات.

وتمت عملية التحكيم للطلبة والمدارس والمشرفين بهدف اختيار المراكز العشرة الأولى على مستوى المملكة وأفضل مشرف وأفضل مدرسة في حين تمت التصفيات بمشاركة 502 طالبا وطالبة من مختلف المراحل الدراسية وترشح لهذه المرحلة 5 مشرفين ومدرسة واحدة.

يذكر أن مشروع تحدي القراءة العربي الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في سبتمبر من العام 2015 يمثل أكبر مشروع إقليمي عربي لتشجيع القراءة لدى الطلاب في العالم العربي وصولا لإبراز جيل جديد متفوق في مجال الاطلاع والقراءة وشغف المعرفة .