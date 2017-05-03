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ثقافة ومجتمع

خطاط مصري يأمل بلقب "صاحب أكبر نسخة مكتوبة باليد" من المصحف

أريبيان بزنس
الأربعاء، 3 مايو 2017
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خطاط مصري يأمل بلقب "صاحب أكبر نسخة مكتوبة باليد" من المصحف

قضى خطاط مصري عكف على تعليم نفسه بنفسه بعد أن ترك المدرسة في الصغر ثلاث سنوات في كتابة ما يأمل أن يكون أكبر مصحف في العالم.

 

نسخ سعد محمد، الذي تغطي جدران وأسقف بيته في بلقينا في محافظة الغربية بدلتا مصر الزخارف الإسلامية المرسومة باليد، القرآن على لفة ورق طولها 700 متر.

 

وعرض محمد المخطوطة التي تكسوها زخارف دقيقة ملونة في صندوق خشبي طويل وقام بتقليب الصفحات من خلال اسطوانتين في أعلى وأسفل الصندوق.

 

وقال محمد لتلفزيون رويترز "طول هذا المصحف 700 متر وبالطبع هذه كمية كبيرة من الورق... أنفقت على المشروع من مالي الخاص خلال السنوات الثلاثة الماضية وليس عندي ممتلكات أو أي شيء".

 

ويتمنى محمد أن تدخل المخطوطة موسوعة جينيس للأرقام القياسية. وتقول جينيس إنه بينما يوجد بالفعل رقم قياسي لأكبر مصحف مطبوع في العالم ليس هناك من يحمل لقب صاحب أكبر نسخة مكتوبة باليد من المصحف.

 

وعبر محمد عن أمله أن تساعده الحكومة أو جهة مهتمة في تكاليف التسجيل في موسوعة جينيس.

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