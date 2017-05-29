لوري حداد تطلق "كل شي بحبو فيك"

أطلقت الفنانة اللبنانية لوري حداد، أغنية جديدة تحمل عنوان "كل شي بحبو فيك" من كلمات والحان رامي شلهوب وتوزيع دانيال سعد وشربل رومانس وميكس وماستيرينغ روجيه أبي عقل.

ويعدّ هذا العمل هو الأول للوري بعد تعاقدها مع شركة ARTISTS FACTORY تحت اشراف وادارة السيد باسم عساف الذي يمتلك خبرة واسعة في مجال إدارة الأعمال والانتاج وحجز حفلات الفنانين.

كما صوّرت لوري أغنية "كل شي بحبو فيك" على طريقة الفيديو كليب في لبنان تحت إدارة المخرج اللبناني الكندي إيلي جان طحشي الذي قدمها عبر دور تمثيلي ذات طابع كوميدي رومانسي في زمن الثمانينات. وسيُعرض الكليب قريباً عبر محطة الـ"ام.تي.في" وباقي التليفزيونات المحلية والعربية.

الجدير ذكره، أن لوري تحضر لاطلاق اغنية جديدة مع الملحن والموزع جان ماري رياشي.





