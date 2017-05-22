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ثقافة ومجتمع

البحرين: مزايدة على 30 رقما مميزا

أريبيان بزنس
الاثنين، 22 مايو 2017
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البحرين: مزايدة على 30 رقما مميزا

اقفل أمس المزاد الإلكتروني الأول من نوعه في مملكة البحرين على أرقام لوحات السيارات المميزة من الفئة الجديدة والذي امتد على فترة أسبوعين.
وشملت المزايدة على 30 رقما مميزا، بتنظيم من شركة مزاد، بالتعاون مع الشركة العربية للمزادات (وهي شركة فرعية منبثقة عن الشركة الاماراتية "الامارات للمزادات) وحقق المزاد مبلغا 257,190 دينارا أي ما يعادل 2 مليون و 572 الف درهم اماراتي، حصيلة بيع 30 لوحة مميزة.
وأوضح عمر مطر المناعي نائب رئيس الشركة العربية للمزادات أن المزاد أستقبل أكثر من 5900 مزايدة وشارك فيه 117 مزايدا ، وتابعه عبر تطبيق الشركة الخاص على الهواتف المحمولة وموقعها الإلكتروني أكثر من 3000 شخص من سبع دول مختلفة".
وأكد المناعي "أن المزاد قد حقق نجاحا فاق التوقعات من خلال الإقبال الكبير على المشاركة فيه من داخل المملكة وخارجها، وهذا يدخل في إطار أهدافنا بإتاحة الفرصة لجميع الراغبين باقتناء أرقام لوحات المركبات المميزة في المشاركة بالمزادات الإلكترونية التي ننظمها عبر استخدام التطبيقات الذكية على الأجهزة المحمولة والأجهزة اللوحية أو موقع الشركة على شبكة الإنترنت بغض النظر عن أماكن تواجدهم".
وأشار المناعي إلى الدور الكبير الذي تلعبه التجارة الإلكترونية باعتبارها أحد أهم منتجات الثورة الرقمية مؤكدا أن الشركة تحرص دائما على الريادة والابتكار في عملها، واستخدام آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا لخدمة عملائها وشركائها الاستراتيجيين".
وكان أكثر رقم تمت المزايدة عليه 606066 لعدد 461 مزايدة وبلغ سعر اغلى خمسة ارقام :

- 600007 بمبلغ 40,500 دينار

- 606066 بمبلغ 24,560 دينار

- 607000 بمبلغ 22,000 دينار

- 600800 بمبلغ 21,000 دينار

- 602000 بمبلغ 19,020 دينار

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