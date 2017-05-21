تحديد السبت 27 مايو أول أيام رمضان في الإمارات

/ وام / أعلن المشروع الإسلامي لرصد الأهلة - التابع لمركز الفلك الدولي - أن يوم السبت الموافق 27 مايو الجاري سيكون أول أيام شهر رمضان المبارك.

وأفاد المهندس محمد شوكت عودة مدير مركز الفلك الدولي .. أن يوم الجمعة الموافق 26 مايو هو المكمل لشهر شعبان لأن رؤية الهلال يوم الخميس 25 مايو ستكون مستحيلة بسبب غياب القمر في هذا اليوم قبل غروب الشمس في جميع الدول الإسلامية مما يجعل رؤيته مستحيلة في جميع مناطق العالم الإسلامي.

وأضاف أن معظم الدول الإسلامية ستتحرى هلال شهر رمضان يوم الجمعة 26 مايو - الموافق 29 شهر شعبان -، مشيرا إلى أن رؤية الهلال في هذا اليوم ممكنة بالعين المجردة بسهولة في الأمريكيتين وجنوب وغرب قارة أفريقيا وهذا يشمل السودان والصومال وموريتانيا والمملكة المغربية وأجزاء من الجزائر.. فيما ستكون رؤيته ممكنة بالعين المجردة ولكن بصعوبة في بقية الدول العربية وجنوب شرق آسيا.

وقال إنه نظرا لإمكانية رؤية الهلال يوم الجمعة في معظم دول العالم - سواء بالعين المجردة أو بالتلسكوب - فمن المتوقع أن تعلن جميع الدول الإسلامية يوم السبت 27 مايو أول أيام شهر رمضان المبارك وبالتالي سيكون رمضان المقبل من الأشهر القليلة التي يبدأ فيها جميع المسلمين الشهر في نفس اليوم.

