أبوظبي تفتتح مركزا مبتكرا لخدمة المتعاملين داخل مركباتهم

افتتح سعادة مصبح مبارك المرر المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي بالإنابة بحضور عدد من مسؤوليها مركزا جديدا لخدمة المتعاملين متخصصا بتقديم الخدمات وإنجاز المعاملات للمتعاملين وهم في سياراتهم وذلك بجانب مبنى البلدية الرئيس في أبوظبي.

وأوضح سعادته، عقب الافتتاح، وفق صحيفة الإتحاد، أن مركز خدمة المتعاملين الجديد سيقدم للمتعاملين جميع الخدمات من خلال الموظف الشامل وعبر نافذة واحدة دون الحاجة لنزول العميل من سيارته حيث يتم إنجاز المعاملة بوقت قياسي ويستطيع المتعاملون إتمام معاملاتهم على نافذة الخدمة دون الحاجة للانتقال إلى أي مكان آخر أو النزول من سياراتهم وذلك حرصا من بلدية مدينة أبوظبي على تبسيط إجراءات إتمام المعاملات في بيئة عمل مثالية وحضارية وأداء مميز.

ولفت المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي بالإنابة إلى أن المركز الجديد يتكون من مبنى يضم كاونتر للخدمات بمقاسات عرض 4.8 متر وبطول 18 مترا ويحتوي على ثلاث نوافذ خدمة متعاملين تخدم ثلاث سيارات في الوقت ذاته.

وحرصت البلدية على تزويد المبنى بالخدمات التي توفر الراحة للمتعاملين مثل توفير الحمامات وغرفة استراحة لمن يرغب من المتعاملين.

أضاف سعادته: «حرصت البلدية من خلال تصميم المبنى على استخدام أفضل المواد المتطابقة مع المواصفات العالمية من ناحية الجودة والأمن والسلامة»، مشيرا إلى أن المشروع بدأ نهاية شهر فبراير 2017 وتم إنجازه في الوقت المحدد.

وحول الخدمات، التي سيضمها المركز ويقدمها للمتعاملين والشركاء الاستراتيجيين، أشار سعادته إلى أن جميع الخدمات التي تقدم عن طريق برنامج CRM تشمل «خدمات الأراضي وخدمات الاستثمار وخدمات التخطيط الحضري وخدمات البيانات المكانية وخدمات خدمة المجتمع إلى جانب خدمات البنية التحتية (الطرق) التي ستكون من ضمن خدمات المركز الجديد».

ونوه سعادته إلى أن المدة الزمنية، التي سيستغرقها إنجاز المعاملة عبر المركز الجديد، هي نفسها المستغرقة في تقديم الخدمة على كاونترات خدمة العملاء لبلدية مدينة أبوظبي وفي مراكزها الخارجية وبحد أقصى 10 دقائق.

وبشأن أوقات الدوام في المركز الجديد، أوضح سعادته أن المرحلة الأولى ستكون متطابقة مع نفس أوقات عمل كاونترات خدمة العملاء لبلدية مدينة أبوظبي من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 3 والنصف بعد الظهر من يوم الأحد إلى الخميس. أما المرحلة الثانية، فسوف تكون على مناوبتين صباحية ومسائية بما يتلاءم مع طبيعة العمل.