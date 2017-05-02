منع الداعية محمد العريفي وسلمان العودة من زيارة الدنمارك

أشارت رويترز في تقرير لها أن الدنمرك تمنع ستة من "دعاة الكراهية" من دخول البلاد، وصدر اليوم قرار منع خمسة من رجال الدين الإسلامي وقسا مسيحيا إنجيليا من الولايات المتحدة من دخول البلاد واصفة إياهم بأنهم "دعاة كراهية" يشكلون تهديدا للنظام العام. هذه القائمة الأولى من نوعها في الدنمرك، من رحم تشريع أقره البرلمان العام الماضي يسمح بحظر الشخصيات الدينية الأجنبية التي تعتبرها الحكومة خطرا على الأمن العام.

وقالت وزيرة الهجرة انجر ستويبيرج "الحكومة لن تقبل بقدوم دعاة الكراهية إلى الدنمرك للحض على كراهية المجتمع الدنمركي وتلقين الآخرين من أجل ارتكاب أعمال عنف ضد النساء والأطفال ونشر أفكار بشأن خلافة (إسلامية) وتقويض قيمنا الأساسية بشكل عام".

وتشمل القائمة السوداء رجال الدين الإسلامي كمال المكي من الولايات المتحدة والكندي المولود في جامايكا بلال فيليبس الذي يعيش في قطر ومحمد العريفي وسلمان العودة من السعودية ومحمد راتب النابلسي من سوريا.

والشخص السادس على القائمة هو تيري جونز، القس الإنجيلي المنحدر من فلوريدا الذي أثار غضبا دوليا في 2010 عندما هدد بإحراق نسخ من المصحف.