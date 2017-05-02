إماراتية تضع 4 توائم في ولادة نادرة بمشفى العين

شهد مستشفى العين أحد منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» يوم الجمعة الماضي ولادة أربعة توائم (بنت وثلاثة أولاد) لسيدة مواطنة، حيث يتمتع التوائم والأم بصحة جيدة.

وكان المستشفى قد قام بمتابعة الأم بشكل دقيق ومتواصل من الأشهر الأولى من الحمل في مركز صحة المرأة ووحدة الطب الجنيني في المستشفى.

ووفق صحيفة الإتحاد، تمت الولادة من خلال عملية قيصرية ناجحة شارك فيها كادر طبي متخصص يضم طبيبات متخصصات، فيما شارك أربعة أطباء أخصائي أطفال حديثي الولادة والخدج وتواجدوا في غرفة العمليات لمتابعة المواليد منذ اللحظة الأولى، وتمت الولادة في الأسبوع 31 من الحمل، وكانت أوزان المواليد بين 1200 جرام و1100 و1070 و840 جراماً.

وأعرب والد التوائم الأربعة المواطن محمد سعيد علي الحبسي عن سعادته بالتوائم الأربعة قائلًا إنه اختار لهم اسماء سهيل، وسعود، وعبدالله، وميثاء، وقال ان فرحته لا توصف منذ علمه بحمل زوجته بأربع توائم، مؤكدا ان يوم الولادة كان يوما غير عاديا، موضحا ان فرحة كبيرة عمت غرفة الولادة وبين جميع الكادر الطبي والفني والإداري في المستشفى، وفوجئ بأن إدارة المستشفى احتفلت بهذا الحدث المفرح بشكل استثنائي.

وثمنت والدة التوائم الجهود الطبية التي بذلت منذ متابعتها في الشهور الأولى للحمل وقالت إن الفريق الطبي كان دائم التواصل معها ليطمئن على حالتها الصحية، وقد سبق لها أن رزقت من قبل بولدين هما سعيد 5 سنوات وسيف 4 سنوات.

وقالت استشارية أمراض النساء والولادة في المستشفى، الدكتورة إنجالي رافي، والتي اجرت العملية القيصرية، إن الأم الحامل بدأت تراجع المستشفى منذ الأسبوع 10 من الحمل، وبعد التأكد من حملها بأربع توائم وضع لها برنامج متابعة دقيق وشامل اشرف عليه فريق من الكادر الطبي المتخصص وأجريت لها فحوصات دورية في وحدة الطب الجنيني للتأكد من سلامة الأجنة ومتابعة مراحل نموهم.

وأضافت انه تقرر إجراء عملية قيصرية للام الحامل بعد 30 أسبوعاً من الحمل حرصا على سلامة الآم وعلى سلامة الأجنة، وبعد موافقة الأم والزوج على اجراء العملية القيصرية اتخذت كافة الترتيبات اللازمة في المستشفى لإجراء العملية القيصرية، وتم رفع درجة الاستعداد في المستشفى، فيما تولى قسم العناية بالأطفال حديثي الولادة والخدج تجهيز اربع وحدات لاستقبال التوائم الأربعة نظرًا لان أوزانهم كانت اقل من المعدل الطبيعي لإجراء عملية الولادة قبل موعدها ما يتطلب وضعهم في قسم العناية بالأطفال الخدج حتى تزيد أوزانهم عن 2000 جرام والتأكد من سلامتهم.

وقالت خلال العملية القيصرية التي اجريت تحت التخدير النصفي للام تواجد اربعة أطباء أخصائي أطفال حديثي الولادة والخدج في غرفة العمليات حيث تسلم كل طبيب مولود من التوائم الأربعة، وباشر الأطباء في اجراء الفحوصات اللازمة لهم ونقلهم الى وحدة العناية بالأطفال الخدج مؤكدة ان صحة الأم جيدة بعد العملية القيصرية.

وقالت الدكتورة موزة النقبي استشارية ورئيس مركز صحة المرأة في مستشفى العين أن ولادة أربعة توائم ليس بالأمر السهل لجهة الترتيبات والاستعدادات اللازم اتخاذها من قبل الفريق الطبي والفني وعلى وجه الخصوص قسم العناية بالأطفال حديثي الولادة والخدج مشيرا الى ان وجود 12 سريراً مجهزاً على أعلى مستوى في مستشفى العين الى جانب وجود وحدة متطورة جدا للطب الجنيني وكادر طبي على درجة عالية من الكفاءة والخبرة الواسعة اسهم وبشكل كبير في إتمام مثل هذه الولادة النادرة بنجاح كبير.