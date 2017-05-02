فيسبوك وغوغل يقعان ضحية احتيال بـ 100 مليون دولار

تعرض موظفون في كل من شركة غوغل وفيسبوك للوقوع ضحية عملية احتيال قدرت قيمتها بنحو 100 مليون دولار. وفي مارس/آذار الماضي، قالت تقارير إن شخصاً يحمل الجنسية الليتوانية اتُهم بشن هجوم إلكتروني بهدف الاحتيال استهدف "شركتي إنترنت مقرهما الولايات المتحدة" دون الكشف عن هوية الشركتين.

المتهم الليتواني، ويُدعى إيفالداس ريماسوسكاس ويبلغ 48 عاما، انتحل هوية كوانتا وهي عملاق إنتاج الاجهزة الإلكترونية في آسيا، وتمكن من خداع الشركتين في الفترة من 2013 إلى 2015 على الأقل

وأشارت إلى أن الشركتين وقعتا ضحية احتيال بإرسال ما يزيد عن 100 مليون دولار إلى حسابات بنكية خاصة بالمحتال المزعوم بحسب تقرير لبي بي سي. وفي 27 من أبريل/نيسان الماضي، ذكرت مجلة "فورتشن" الاقتصادية أن الضحيتين هما فيسبوك وغوغل. وقالت متحدثة باسم غوغل ، في بيان: "كشفنا عملية النصب هذه ضد فريق إدارة شؤون البائعين وعلى الفور، قمنا بإبلاغ السلطات". وأضافت: "لقد استعدنا هذه الأموال وسعداء لحل هذه القضية." ومع ذلك، لم تكشف الشركة عن حجم الأموال التي حولتها أو استعادتها.