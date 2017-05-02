محكمة قطرية تؤيد إعدام قطري قتل واغتصب وأحرق معلمة بريطانية

خسر قطري في المحكمة استئناف الحكم الذي قضى بإعدامه ليواجه العقوبة المشددة بعد إدانته للمرة الثانية بجريمة طعن واغتصاب وإحراق لورين باترسونوهي معلمة بريطانية، وأيدت محكمة الاستئناف أمس الحكم الصادر من محكمة أول درجة ضد قاتل معلمة بريطانية وشريكه، حيث قضت بإعدام المتهم الأول والحبس 3 سنوات على المتهم الثاني بحسب صحيفة العرب القطرية.



وكانت محكمة التمييز قضت بإعادة النظر في قضية مقتل المعلمة على يد متهم شاب بمساعدة صديقه أمام هيئة قضائية أخرى. وكانت محكمة الاستئناف الدائرة الأولى أيدت الحكم في وقت سابق.



جاء النطق بالحكم في جلسة هيئة المحكمة الموقرة برئاسة القاضي الأستاذ الدكتور عبدالرحمن محمد شرفي رئيس المحكمة وعضوية كل من القاضي الأستاذ ندير أبو الفتوح الديب والقاضي الأستاذ حمدي إبراهيم منصور وحضور وكيل النيابة العامة وكاتب الجلسة.





وشرح رئيس المحكمة بالتفصيل الحجج والأسانيد القانونية في أسباب منطوق الحكم، مؤكداً أن الحكم المستأنف جاء صحيحاً فيما قضى به للأسباب السائغة التي بني عليها ولم يستجد في الاستئناف ما يغير ذلك القضاء، وأن ما أثير من أوجه دفاع ودفوع في الاستئناف سبق وأن تناولها إيراداً ورداً بتسبيب سائغ يوافق القانون وتقره عليه هذه المحكمة وتجعله جزءاً مكملاً لأسبابها، ومن ثم يتعين القضاء بتأييد الحكم المستأنف.





وفي تفاصيل الواقعة، كما أوردتها النيابة العامة في حكم أول درجة، والتي ألمت بكل جوانب القضية في سرد واقعي مفصل مشفوعاً بالأدلة والأسانيد القانونية عن تحالف شابين لارتكاب جرائم القتل وحيازة سلاح أبيض وتشويه معالم جثة المجني عليها، في وقت كانا تحت تأثير تعاطي الخمر، وكان سبباً رئيسياً في حدوث الجريمة.