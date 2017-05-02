Arabian business
ثقافة ومجتمع

محكمة قطرية تؤيد إعدام قطري قتل واغتصب وأحرق معلمة بريطانية

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 2 مايو 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
محكمة قطرية تؤيد إعدام قطري قتل واغتصب وأحرق معلمة بريطانية

خسر قطري في المحكمة استئناف الحكم الذي قضى بإعدامه ليواجه العقوبة المشددة بعد إدانته للمرة الثانية بجريمة طعن واغتصاب وإحراق لورين باترسونوهي معلمة بريطانية، وأيدت محكمة الاستئناف أمس الحكم الصادر من محكمة أول درجة ضد قاتل معلمة بريطانية وشريكه، حيث قضت بإعدام المتهم الأول والحبس 3 سنوات على المتهم الثاني بحسب صحيفة العرب القطرية.

وكانت محكمة التمييز قضت بإعادة النظر في قضية مقتل المعلمة على يد متهم شاب بمساعدة صديقه أمام هيئة قضائية أخرى. وكانت محكمة الاستئناف الدائرة الأولى أيدت الحكم في وقت سابق.

جاء النطق بالحكم في جلسة هيئة المحكمة الموقرة برئاسة القاضي الأستاذ الدكتور عبدالرحمن محمد شرفي رئيس المحكمة وعضوية كل من القاضي الأستاذ ندير أبو الفتوح الديب والقاضي الأستاذ حمدي إبراهيم منصور وحضور وكيل النيابة العامة وكاتب الجلسة.


اغتصاب وقتل معلمة بريطانية في قطر
وشرح رئيس المحكمة بالتفصيل الحجج والأسانيد القانونية في أسباب منطوق الحكم، مؤكداً أن الحكم المستأنف جاء صحيحاً فيما قضى به للأسباب السائغة التي بني عليها ولم يستجد في الاستئناف ما يغير ذلك القضاء، وأن ما أثير من أوجه دفاع ودفوع في الاستئناف سبق وأن تناولها إيراداً ورداً بتسبيب سائغ يوافق القانون وتقره عليه هذه المحكمة وتجعله جزءاً مكملاً لأسبابها، ومن ثم يتعين القضاء بتأييد الحكم المستأنف.



وفي تفاصيل الواقعة، كما أوردتها النيابة العامة في حكم أول درجة، والتي ألمت بكل جوانب القضية في سرد واقعي مفصل مشفوعاً بالأدلة والأسانيد القانونية عن تحالف شابين لارتكاب جرائم القتل وحيازة سلاح أبيض وتشويه معالم جثة المجني عليها، في وقت كانا تحت تأثير تعاطي الخمر، وكان سبباً رئيسياً في حدوث الجريمة.

المزيد من أخبار قطر

تعليقات

المزيد في ثقافة ومجتمع

توقيف ملحن إماراتي عالمي في الولايات المتحدة الأمريكية

اتهام فيسبوك بالتجسس على المراهقين والتلاعب بهم

عصابات الإتجار بالبشر تخطف أطفال مولدافا ليتسولوا باسم أطفال من سوريا

إجازة الأمومة والوضع والرعاية تصل إلى 120 ﻿يوم لموظفات حكومة دبي

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

شركات ألمانية عملاقة توقع اتفاقيات تعاون مع السعودية

حمدان بن محمد ولي عهد دبي يطلق صفحته على موقع "لينكدإن"

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »