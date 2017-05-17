تخريج أول دفعة من برنامج ماجستير العلوم الهندسية في مجال نظم وتقنيات الفضاء بأبوظبي

احتفل كل من شركة الياه سات ومعهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا وشركة أوربيتال إي تي كي، بتخريج الدفعة الأولى من برنامج ماجستير العلوم الهندسية في مجال نظم وتقنيات الفضاء ، وذلك في فندق قصر الإمارات في أبوظبي.

حضر الاحتفال سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، و سمو الشيخ نهيان من مبارك آل نهيان، عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة وتنمية المعرفة، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر، عضو مجلس الوزراء، وزير دولة ، ومعالي شما بنت سهيل المزروعي ، وزيرة الدولة لشؤون الشباب ، و د. إيرنست مونيز، وزير الطاقة السابق للولايات المتحدة الأمريكية ، ومسعود شريف محمود الرئيس التنفيذي لشركة الياه سات، ومنير بركات، المدير التنفيذي لوحدة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في شركة مبادلة للاسثمار، بالإضافة إلى ديفيد تومسون الرئيس التنفيذي لشركة أوربيتال إي تي كي.

الجدير بالذكر أن برنامج الماجستير أُطلق بالتعاون مع شركة الياه سات وشركة أوربيتال إي تي كي، الشركة الأمريكية الرائدة في مجال تقنيات الفضاء، مما يتوافق مع الرؤية الطموحة للدولة في استكشاف الفضاء وتحقيق أهداف هذا القطاع.

وقال مسعود شريف محمود الرئيس التنفيذي لشركة الياه سات: "نحتفل اليوم بالعمل الشاق والمتفاني للطلاب الذين أكملوا بنجاح هذا البرنامج المتقدم في هندسة الفضاء".

وأضاف: "لابد من التركيز على تنمية وتطوير شبابنا للمضي قدماً في تحقيق طموحات دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الفضاء، ولدينا اعتقاداً راسخاً بأن هذا البرنامج يوفر للطلاب أساس متين قبل انطلاقهم في حياتهم المهنية وإدراكهم كامل إمكاناتهم".

ويعد برنامج ماجستير العلوم الهندسية في مجال نظم وتقنيات الفضاء والذي أطلق في مايو 2015 هو الأول من نوعه في المنطقة، ويوفر البرنامج من خلال شراكة الياه سات و أوربيتال إي تي كي، دعم خبراء الشركتين بالإضافة إلى مرافق الاختبارات التقنية والمساعدة البحثية لطلاب البرنامج لتمكينهم من التعلم والتطبيق الناجح للمفاهيم الأساسية للعلوم والهندسة.



