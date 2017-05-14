وفاة تركي السديري

توفي اليوم الصحفي السعودي المعروف تركي بن عبدالله السديري رئيس تحرير صحيفة الرياض السابق عن عمر 73 عاماً.

ولد الراحل عام 1363هـ بمنطقة الغاط، وترأس تحرير صحيفة الرياض منذ 1394 وحتى 1436 لمدة 41 سنة، وشغل منصب رئيس هيئة الصحفيين السعودية، وأطلق عليه الملك عبدالله رحمه الله لقب "ملك الصحافة"

وكان قد أنتخب كأول رئيس لاتحاد الصحافة الخليجية في عام 2005 وشغل هذا المنصب حتى وفاته اليوم.

تلقى تركي السديري تعليمه بمدينة الرياض، وكان دائم الظهور على المحطات التلفزيونية ، وبخاصة محطة العربية للحديث عن شئون المنطقة العربية.





