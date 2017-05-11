الممثلة الامريكية كافالي لم تتعرض لعضة قرش

كشفت شركة سياحية للرحلات البحرية أن الممثلة التي زعمت أنها تعرضت لعضة قرش في الماء الأسبوع الماضي طلبت فبركة مشاهد تعرضها لعضة قرش وسكب سائل ملون للإيحاء أنها تعرضت لعضة قرش . ونجحت مولي في كسب قرابة 14 مليون مشاهدة للفيديو على يوتيوب.





وتناقلت وكالات أنباء تعرض ممثلة لهجوم من سمكة قرش وهي الممثلة الأمريكية مولي كافالي أثناء تصويرها لقطات تحت الماء، في ولاية فلوريدا، وفقا لما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية. وقال برايس راور مالك شركة فلوريدا شارك دايفنع Florida Shark Diving أن الممثلة طلبت فبركة تعرضها لغضة قرش لنشر اسمها في الإعلام. وقال برايس أنها تلقى رسالة نصية من الممثلة تطلب منه فبركة هجوم قرش لنشر النبأ على نطاق واسع على الإنترنت بحسب موقع صحيفة أمريكية.

وأظهرت اللقطات تعرض الممثلة الأمريكية (33 عاما) لعضة في قدمها، على الرغم من وجودها داخل قفص الحماية، وتمكنت مولي من تصوير لقطات تظهر انتشلها من الماء من قبل مرافقين أثناء عملية التصوير. وكانت الرواية التي انتشرت قد زعمت أنه تم إسعاف مولي وخياطة جرحها بـ20 قطبة جراحية. وقامت الممثلة فيما بعد بتقديم الشكر لمتابعيها على صفحتها على موقع انستغرام ووعدتهم بأنها ستتعافي في القريب العاجل. يشار إلى أن الحادث حصل لمولي أثناء مشاركتها في تصوير مقطع دعائي.