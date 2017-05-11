دعوة الأسر والشباب الاماراتي للمساهمة في استكمال "مسح رفاهية وتنمية الشباب"

استكمل فريق عمل الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، المسح الميداني في كُل من امارة أبوظبي وعجمان والشارقة، بينما قارب على الانتهاء في إمارة والفُجيرة، حيث تم إنجاز حوالي 98 % من عملية المسح، وفي باقي الامارات دبي وأم القيوين ورأس الخيمة فقد تم إنجاز 83% من عملية المسح. ومن المُتوقع أن يتم إنجازه تمامًا خلال الاسابيع القادمة.

وقد ابتدأت مرحلة العمل الميداني في جميع الإمارات حسب الخطة الموضوعة في الثاني من شهر أبريل الحالي حيث قام فريق من ممثلي جميع مراكز الإحصاء في الإمارات متمثلة بمركز الاحصاء -ابوظبي ، ومركز دبي للإحصاء، ومركز الفجيرة للإحصاء، ومركز رأس الخيمة للإحصاء بزيارة 12243 أسرة في جميع انحاء الامارات وتم فيها جمع بيانات 6233 فرداً ممن تقع أعمارهم في الفئة العمرية من 15 سنة حتى 30 سنة.

وقالت خلود النويس، الرئيس التنفيذي للاستدامة لمؤسسة الإمارات:" لقد اجتزنا أكثر من نصف المسافة وأنجزنا بالفعل جزء كبير من الدراسات الاستقصائية " المسح " في جميع أنحاء الإمارات في وقتٍ قياسي جداَ، ولدى مؤسسة الإمارات التزام كامل لتصل النتائج إلى أصحاب القرار للعمل على مواجهة تحديات الشباب وتصميم البرامج والمشروعات التي تُلبي احتياجاتهم".

وأضافت النويس: " إن عملية المسح التي نفذها 284 باحثا على مدى الأربع أسابيع الماضية، كانت لجمع بيانات تشمل محاور مؤشر رفاهية وتنمية الشباب: التعليم والصحة، الأمن والسلامة، القيم والتقاليد، والظروف المعيشية، وعادات الاستهلاك الإعلامي، الدخل والديون، والعمل، والبيئة، وقضاء وقت الفراغ، وصنع القرار والمشاركة السياسية والمدنية بهدف تحديد التحديات التي تواجه الشباب على مستوى إمارات الدولة للتصدي لها من خلال وضع برامج و سياسات."

من جهته قال عبد الله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء: "يعتمد صناع القرار في الدول المبني اقتصادها على المعرفة على المعلومات والبيانات التي يتم جمعها من المجتمع سواء من أفراد أو مؤسسات وكل الجهات ذات الصلة، كما يعتمد نجاح أي مشروع مسح ميداني على تجاوب الجميع مع فرق العمل الميدانية بتوفير المعلومات والبيانات المطلوبة. ومن أهم المشاريع التي قامت بها الهيئة وبالتعاون مع شركائها في مؤسسة الإمارات والمراكز الإحصائية المحلية في الإمارات هو مسح رفاهية وتنمية الشباب لما فيه من أهمية في صياغة استراتيجية خاصة بالشباب والذين هم بناة المستقبل لهذا الوطن. فمن خلال هذه الفئة ستحقق الدولة رؤيتها لتكون الدولة الأفضل عالمياً بحلول عام 2071"

تم إطلاق مسح رفاهية وتنمية الشباب من خلال فيديو تعريفي من قبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، رئيس مجلس إدارة "مؤسسة الامارات" خلال الشهر الماضي والذي من خلاله سلط الضوء على أهمية وجود مثل هذا المؤشر للمُساعدة في تصميم سياسات واستثمارات أكثر تطورًا لتحسين فُرص الشباب وأهمية المُساهمة في المسح لإنجاح تلك المُبادرة باعتبارها المُبادرة الأولى من نوعها والتي تحاول قياس مدى تنمية ورفاهية الشباب في دولة الإمارات ووجه سموه الدعوة من خلال الفيديو التعريفي للأهالي والشباب للمُشاركة في هذاالمسح.

يعد مسح رفاهية وتنمية الشباب المبادرة الأولى من نوعها في دولة الإمارات ومنطقة الخليج العربي والذي كان بمبادرة من مؤسسة الإمارات بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء واقتصادية دبي ومجلس الإمارات للشباب؛ لقياس المستويات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للشباب وتحديد خط الأساس لصياغة خطط واستراتيجيات تطوير العمل الحكومي بما يحقق رفاهية وتنمية شباب دولة الإمارات من خلال 14 مؤشر وهو مقياس مُركب تم تصميمه وفقًا لمعايير عالمية لقياس وتحليل احتياجات الشباب في كافة المجالات الرئيسية.







