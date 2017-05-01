اتهام فيسبوك بالتجسس على المراهقين والتلاعب بهم

كشفت صحيفة ذي استريليان أنها اطلعت على وثيقة مسربة من فيسبوك وهي من 23 صفحة تحدد كيفية قيام فيسبوك باستهداف المراهقين في لحظات حاجتهم لدعم معنوي للاستفادة منها في توجيه إعلانات "مناسبة" لهم.

وتقول الصحيفة إن فيسبوك يستخدم خوارزميات متطورة لتحديد هو المراهقين والصغار في استراليا ممن لا تتجاوز أعمار بعضهم 14 عاما بالسماح للمعلنين باستهدافهم في لحظات ضعفهم وحين تنتابهم مشاعر اليأس والشعور بعدم الأمان، بحسب وثيقة سرية داخلية لشركة فيسبوك، وهي تحمل عبارة "سري: للاستخدام الداخلي فقط" ومؤرخة لعالم 2017.

وتحدد الوثيقة كيف تقوم فيسبوك باستهداف لحظات ضعف المراهقين لتعزيز ثقتهم بأنفسهم من خلال عرض إعلانات محددة لهم في الأوقات التي تحددها عملية المراقبة. وتحدد فيسبوك التدوينات والصور والتفاعل الذي يقوم به المشتركون ونشاطهم على الإنترنت بشكل فوري. ويمكن لفيسبوك اكتشاف حال المراهقين عندما يكونوا يعانون من مشاعر سلبية مثل "عدم الثقة والقلق، والشعور بالتفاهة والدونية والفشل" بحسب الوثيقة. واستجابت فيسبوك لطلب الصحيفة بالرد على ما جاء في الوثيقة وأصدرت اعتذارا قائلة إنها فتحت تحقيقا بالموضوع وأقرت بأنها مخطئة في استهداف الشبان الصغار بتلك الطريقة.

وكانت فيسبوك تتهم في الإعلام ومنذ سنوات بأساليبها الشرسة في الإعلانات، لكن لم يكن هناك حتى اليوم أي دليل دامغ على ذلك، ولا أي مؤشر على أن الشركة يمكن إن تذهب إلى ذلك المدى في المتاجرة بمشتركيها الصغار بحسب الصحيفة. وفي تحرك يثير جدلا أخلاقيا حول استخدام فيسبوك للمراقبة السرية لمشتركيها، تظهر الوثيقة المسربة كيف تجمع الشركة خلاصات نفسية عن قرابة 6.4 مليون شاب وفتاة في مرحلة الثانوية والإعدادية والصغار في أستراليا ونيوزيلندا لتبيعهم الإعلانات الموجهة.

وفي عرض توضيحي أعدته فيسبوك لأحد أكبر 4 بنوك في أستراليا، يتكشف كيف بنت فيسبوك قاعدة بيانات لمشتركيها وهي تضم 1.9 مليون طالب وطالبة في الثانوية بمتوسط أعمار يبلغ 15 سنة، وحوالي 1.5 مليون مشترك من المرحلة الجامعية بمتوسط أعمار 21 سنة، وقرابة 3 ملايين موظف شاب يبلغ متوسط أعمارهم 26 سنة.