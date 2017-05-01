عصابات الإتجار بالبشر تخطف أطفال مولدافا ليتسولوا باسم أطفال من سوريا

شاهد محرر أريبيان بزنس- خلال مهمة صحفية في باريس، أطفالا يحملون يافطة تقول عائلة سورية في أكثر من تقاطع مروري حيث يستغلون توقف السيارات على الإشارات مرورية للتسول، وكان الطقس باردا وماطرا في احيان كثيرة خلال الأسبوع الماضي بدرجات حرارة تنخفض لخمس درجات مئوية.

ومع ذلك يفترش أطفال مع أشخاص كبار شوارع عديدة في باريس في مشهد صادم بين لا مبالاة المارة والسلطات ودهشة بعض السياح.

وشاهد محرر أريبيان بزنس رجلا وامرأة مع أطفال يفترشون الأرض ليلا في حي سان ميشيل -مساء الجمعة 28 أبريل- ولدى سؤالهم إن كانوا من سوريا أو غيرها، تبين أنهم من مولدافا التي تعاني من أزمة اقتصادية طاحنة تدفع بالعائلات لترك أولادها والسفر إلى الخارج للعمل.