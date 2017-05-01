دبي: 29 وفاة نتيجة 35 حادث غرق العام الماضي وحملة للتوعية من شرطة دبي

حذرت شرطة دبي من أن العام الماضي شهد 35 حادث غرق بسبب تجاهل البعض للعلامات التحذيرية، والإقدام على السباحة في غير الأماكن المصرح بالسباحة فيها ، وعدم اتخاذ التدابير الوقائية للسلامة نتج عنها 29 حالة وفاة و6 إصابات، بينما سجلت 28 حادث غرق في العام 2015 نتج عنها 24 حالة وفاة وإصابة 4 أشخاص.

واطلق مركز شرطة الموانئ حملة توعية لمرتادي الشواطئ البحرية على شاطئ جميرا، بحضور العميد عبد الله راشد، مدير المركز، ونائبه المقدم سعيد المدحاني، وعدد من الضباط، والتي تهدف إلى توعية مرتادي الشواطئ وتعريفهم بأهم التدابير الوقائية في السباحة والخطوات المطلوبة لتفادي حوادث الغرق.

وقال العميد عبد الله راشد إن الحملة التي بدأت اليوم وتستمر لمدة أسبوع، يتم خلالها توزيع كتيب الارشادات الأمنية لمرتادي الشواطئ كالتأكد من النشرة الجوية وحالة البحر، والتقيد بالتعليمات المبينة على اللوائح المثبتة على امتداد الشواطئ، وعدم ممارسة الرياضة عند رؤية العلم الأحمر، ومراقبة الأطفال على الشاطئ وعدم السماح لهم بالنزول إلى مياه البحر بمفردهم ومن دون سترة النجاة، وارتداء سترة النجاة أثناء السباحة، والسباحة في الأماكن المخصصة، وأخذ الحيطة والحذر أثناء ممارسة السباحة بعد غروب الشمس، وتجنب ضربة الشمس المباشرة في فصل الصيف باستخدام المظلة الشمسية.

وذكر العميد عبد الله راشد أن العام الماضي شهد 35 حادث غرق بسبب تجاهل البعض للعلامات التحذيرية، والإقدام على السباحة في غير الأماكن المصرحة ، وعدم اتخاذ التدابير الوقائية للسلامة نتج عنها 29حالة وفاة و6 إصابات، بينما سجلت 28 حادث غرق في العام 2015 نتج عنها 24 حالة وفاة وإصابة 4 أشخاص.