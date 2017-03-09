الإمارات أسرع أسواق مدن الملاهي نموا في العالم بالترفيه الذكي

أكد تقرير صدر عن الرابطة الدولية لمدن الملاهي وأماكن الجذب السياحي "إيابا" /IAAPA/ ـ ومقرها الولايات المتحدة ـ اليوم أن دولة الإمارات تتصدر أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تعد أسرع مناطق العالم نموا في إنفاق الزوار على مدن الملاهي الترفيهية.

وتوقع التقرير أن يتضاعف الإنفاق على مدن الملاهي في دولة الإمارات ست مرات من 106 ملايين دولار في العام الماضي إلى 637 مليونا في عام 2020.

وقال إن مدن الملاهي في دولة الإمارات تبدي حرصا كبيرا على تقديم "ترفيه ذكي" لزوارها من شأنه أن يبقي البلاد واحدة من أسرع الأسواق نموا في هذا المجال على الصعيد العالمي وذلك على خلفية الاستعدادات الجارية لإقامة "معرض دبي للمنتزهات ومراكز الترفيه والتسلية" في 27 من الشهر الحالي.

ولفت أندرو كالثورب الرئيس التنفيذي لشركة "كوندو بروتيغو" ـ صاحبة الخبرة الطويلة باستشارات مدن الملاهي الذكية ـ في تصريح صحافي له في دبي اليوم إلى أن مدن الملاهي في دولة الإمارات باتت حريصة على الاستفادة من تقنية الإدارة الفورية للمعلومات من أجل إثراء المتعة الترفيهية التي يحظى بها زوارها.

وأوضح أن الملايين من زوار مدن الملاهي سيتمكنون من استخدام تطبيقات الهواتف المتحركة للتعرف على أوقات الانتظار الخاصة بركوب الألعاب وحجز أدوارهم بناء عليها في حين يمكن للمشغلين تحديد أسعار لأوقات الذروة وأخرى لخارج تلك الأوقات، فضلا عن تعزيز مستويات السلامة والأمن للزوار.

وأضاف كالثورب ـ الذي عملت شركته عن كثب مع عدد من مدن الملاهي والوجهات الترفيهية في الإمارات خلال السنوات الماضية ـ أن رصد الاهتمامات والتوجهات لدى عشرات آلاف الزوار يوميا في مدن الملاهي يتطلب من مشغليها الاستفادة من التطبيقات النقالة وتقنيات تحليل البيانات الكبيرة وحلول تخزين البيانات المتسمة بالتكلفة المعتدلة وجعلها متاحة دائما ليتمكنوا بها من رفع مستوى التعامل مع ملايين الزوار سنويا.

وكان تقرير بحثي صادر عن شركة "برايس ووترهاوس كوبرز" صدر مؤخرا قد توقع أن يزور مدن الملاهي في دولة الإمارات ما يقرب من ثلثي الزوار المتوقع أن تستقبلهم الدولة بحلول عام 2021 والذين يتوقع أن تصل أعدادهم إلى 30 مليون زائر.

ويتفق خبراء في هذا الصدد على أن مدن الملاهي في دولة الإمارات تشكل "حالات اختبار مثالية" للتقنيات المتقدمة التي من شأنها أن تثري الفعاليات الكبرى مثل "إكسبو 2020 دبي".

وتعد "كوندو بروتيغو" شركة إقليمية بارزة في تقديم الحلول الاستشارية" لجميع العملاء وتركز على تخزين البيانات الافتراضية والأمن وحماية البيانات وقد أحرزت نجاحا كبيرا في تمكين مدن الملاهي بدولة الإمارات من تحسين إدارتها لمعلومات الزوار عبر نشر حلول البنية التحتية المتقاربة .

وكان قد تم الاتفاق خلال زيارة وفد كبير من أعضاء رابطة "إيابا" لدولة الإمارات في الشهر الماضي على افتتاح مقر إقليمي لها في دبي لخدمة منطقة الشرق الأوسط.

وسيكون المقر في دبي هو الخامس للرابطة التي تمتلك أربع مقرات في العالم في المكسيك بأميركا اللاتينية وبروكسل بأوروبا وأورلاندو بالولايات المتحدة وهونغ كونغ بآسيا إذ يعد استقطاب مقر الرابطة نجاحا جديدا لدولة الإمارات التي تواصل استقطاب كبرى الشركات والمؤسسات العالمية لتنشئ مقرات لها في الدولة.

وتمثل الرابطة ـ التي تأسست عام 1918 ـ مرافق ومزودي خدمة وأعضاء في /97/ وتضم متخصصين من مدن الملاهي ومدن الألعاب والوجهات الترفيهية ومراكز الترفيه العائلي والمتاحف ومراكز العلوم والحدائق والمنتجعات المائية وحدائق الحيوانات وأحواض الأسماك.