قطر: السجن سنتين وغرامة لغاية 10 آلاف ريال لمشاركة صور الحوادث

ذكرت وكالة الأنباء القطرية -قنا- أن أمير قطر أصدر قانوناً بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات تضمن التقاط أو نقل صور بقصد استخدامها في التشهير، ويقض بـ10 آلاف غرامة والحبس سنتان لمن اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للأفراد.

ويوضح القانون ذلك بـ الأفعال تتضمن فض رسالة أو برقية خاصة موجهة لغيره من الأفراد، استراق السمع في مكالمة هاتفية أو نقل محادثات جرت في مكان خاص، التقاط أو نقل صور أو مقاطع فيديو للمصابين أو المتوفين في الحوادث.



أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد ، القانون رقم "4" لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم "11" لسنة 2004م.

وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية.. وفيما يلي نص القانون ..

قانون رقم (4) لسنة 2017

بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004، يُستبدل بنص المادة (333) من قانون العقوبات المشار إليه، النص التالي:

مادة (333):

"يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على (10.000) عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للأفراد، بغير رضائهم في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وذلك بارتكاب أحد الأفعال الآتية:

1 – فض رسالة أو برقية خاصة موجهة لغيره من الأفراد.

2 – استرق السمع في مكالمة هاتفية.

3 – سجل أو نقل محادثات جرت في مكان خاص، عن طريق جهاز أياً كان نوعه.

4 – التقط أو نقل صوراً أو مقاطع فيديو لفرد أو أفراد في مكان خاص، عن طريق جهاز أياً كان نوعه.

ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من:

1 – التقط أو نقل صوراً أو مقاطع فيديو لفرد أو أفراد في مكان عام، عن طريق جهاز أياً كان نوعه، بقصد استخدامها في الإساءة أو التشهير.

2 – التقط أو نقل صوراً أو مقاطع فيديو للمصابين أو المتوفين في الحوادث، عن طريق جهاز أياً كان نوعه، في غير الأحوال المصرح بها قانوناً".

مادة (2)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

تميم بن حمد آل ثاني

أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 9/6/1438 هـ

الموافق: 8/3/2017م