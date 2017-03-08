Arabian business
ثقافة ومجتمع

قطر: السجن سنتين وغرامة لغاية 10 آلاف ريال لمشاركة صور الحوادث

أريبيان بزنس
الخميس، 9 مارس 2017
قطر: السجن سنتين وغرامة لغاية 10 آلاف ريال لمشاركة صور الحوادث

ذكرت وكالة الأنباء القطرية -قنا- أن أمير قطر أصدر قانوناً بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات تضمن التقاط أو نقل صور بقصد استخدامها في التشهير، ويقض بـ10 آلاف غرامة والحبس سنتان لمن اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للأفراد.

 

 

ويوضح القانون ذلك بـ الأفعال تتضمن فض رسالة أو برقية خاصة موجهة لغيره من الأفراد، استراق السمع في مكالمة هاتفية أو نقل محادثات جرت في مكان خاص، التقاط أو نقل صور أو مقاطع فيديو للمصابين أو المتوفين في الحوادث.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد ، القانون رقم "4" لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم "11" لسنة 2004م.

وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية.. وفيما يلي نص القانون ..

قانون رقم (4) لسنة 2017

بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004، يُستبدل بنص المادة (333) من قانون العقوبات المشار إليه، النص التالي:

مادة (333):

"يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على (10.000) عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للأفراد، بغير رضائهم في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وذلك بارتكاب أحد الأفعال الآتية:

1 – فض رسالة أو برقية خاصة موجهة لغيره من الأفراد.

2 – استرق السمع في مكالمة هاتفية.

3 – سجل أو نقل محادثات جرت في مكان خاص، عن طريق جهاز أياً كان نوعه.

4 – التقط أو نقل صوراً أو مقاطع فيديو لفرد أو أفراد في مكان خاص، عن طريق جهاز أياً كان نوعه.

ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من:

1 – التقط أو نقل صوراً أو مقاطع فيديو لفرد أو أفراد في مكان عام، عن طريق جهاز أياً كان نوعه، بقصد استخدامها في الإساءة أو التشهير.

2 – التقط أو نقل صوراً أو مقاطع فيديو للمصابين أو المتوفين في الحوادث، عن طريق جهاز أياً كان نوعه، في غير الأحوال المصرح بها قانوناً".

مادة (2)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

تميم بن حمد آل ثاني

أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 9/6/1438 هـ

الموافق: 8/3/2017م

المزيد من أخبار قطر

تعليقات

المزيد في ثقافة ومجتمع

الإمارات أسرع أسواق مدن الملاهي نموا في العالم بالترفيه الذكي

أول دراسة لمختلف الأذواق الموسيقية في الشرق الأوسط

مؤسسة الإمارات تُعلن إطلاق الدورة الثالثة لجائزة الإمارات لشباب الخليج العربي

أول بلد يفرض قانونا لمساواة الأجور بين المرأة والرجل

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

التضخم السنوي في مدن مصر يسجل أعلى مستوى في 30 عاماً

سوفت بنك اليابانية حصة 8 مليارات دولار إلى صندوق سعودي

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »