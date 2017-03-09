أول دراسة موسيقية في الشرق الأوسط ستغير المشهد العام لإدراك الأذواق المختلفة

استطاع تقرير سوني ميوزيك إنترتينمنت الشرق الأوسط الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة تحديد عادات الاستهلاك الموسيقي للمستهلك في الشرق الأوسط سواء كان من المتعصبين موسيقياً، المفعمين بالحماسة، العفويين أو الغير مكترثين عندما يتعلق الأمر بالموسيقى وانواعها. سيقدم هذه البحث الذي استمر عاماً كاملاً رؤى لم تكشف أو تعرض من قبل في الذوق الموسيقى، التفضيلات، الاختيارات والنمط الحياتي للمستهلكين من مختلف الأعمار في مصر، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة ولبنان.

طورت هذه الدراسة على يد سوني ميوزيك على مدار العقد الماضي، فقد تم إطلاق 'دراسة سوني ميوزيك لتقسيم الجمهور استناداً على ذوقه الموسيقي' في 40 بلد في العالم، لتكشف عن الرؤى الموسيقية الفريدة من نوعها ونمط الحياة الخاص بأكثر من ربع مليون مستهلك في كل مكان من مدينة المكسيك إلى ملبورن.

خلال هذه الفترة استطاعت فرق عمل سوني ميوزيك للترفيه الخاص بالعلامات التجارية استخدام هذه الدراسة لمساعدة أكثر من 2,000 علامة تجارية عن طريق استخدام الموسيقى لمواجهة التحديات الخاصة بالتسويق والوصول الي الصدارة، من ضمن تلك العلامات التجارية؛ ماستركارد، كوكاكولا، P&G، H&M، Apple، مايكروسوفت، يونيليفر وماركة بوما الرياضية.

أطلقت ومولت سوني ميوزيك إنترتينمنت الشرق الأوسط 'دراسة سوني ميوزيك لتقسيم الجمهور استناداً على ذوقه الموسيقي' الأولى من نوعها في المنطقة لملأ فراغ مهم وهو معرفة ذوق المستهلك الموسيقي وفنانوه المفضلين. إن نتيجة تلك الدراسة إلى جانب استخدام أداة التنقيب عن الشرائح المختلفة عبر الإنترنت الخاصة بتلك الدراسة والسهلة الاستخدام سيتيح للعلامات التجارية، الوكالات، المبدعين في إنشاء المحتوى ووسائل الإعلام فهم كيفية استخدام الموسيقى العربية، العالمية وبوليوود كأداة تسويقية مهمة في مختلف المجالات.

وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، فإن حوالي 25,000 مستهلك تتراوح أعمارهم بين 15-55 سنة من المملكة العربية السعودية، لبنان، مصر والإمارات العربية المتحدة قاموا بالمشاركة في الاستبيان، وأجابوا على سلسلة من الأسئلة التفصيلية التي تغطي أنواع الموسيقى المفضلة لديهم، الفنانون المفضلين، الأغاني المفضلة لديهم، نمط الحياة المفضل، العادات المتعلقة بوسائل الإعلام، الماركات المفضلة وآرائهم المختلفة في الحوافز والدعاية الخاصة بالعلامات التجارية المفضلة لديهم. تم تجميع وتصنيف الجانب النفسي والديموغرافي للجمهور العربي ثم قُسم إلى أربع فئات رئيسية وهي نفس الفئات منذ نشأت تلك الدراسة خلال العشرة أعوام الماضية. قسمت تلك الأربع فئات إلى المتعصبين موسيقياً، المفعمين بالحماسة، العفويين والغير مكترثين.



المتعصبين موسيقياً: كما هو متوقع، فهم متعصبين لأنواع موسيقاهم المفضلة. فهم يقومون بجمع أغانيهم المفضلة في قوائم ويقضون وقت أكثر في الحفلات لا بالمنزل.

المفعمين بالحماسة: هم مجموعة كبيرة جداً في المنطقة. مثل الجميع في أعمارهم فهم يحبون الاحتفال، مقابلة ناس جديدة، تكوين صداقات ويحصلون على المعلومات الموسيقية من أصدقائهم المتعصبين موسيقياً.

العفويين: يهتمون فقط بالأغاني التي تثير ضجة فهم جزءاً من هذه الضجة.

وأخيراً، الغير مكترثين: هم غير مطلعين على ما هو جديد في عالم الموسيقى ولا يعرفون من هم الفنانون الجدد ويفضلون قراءة أخبار الرياضة عن معرفة جولات الفرق الموسيقية.

لمحة عن بعض الإحصاءات التي تم الكشف عنها:

• 60% من المراهقين في لبنان يحبون موسيقى البوب والروك أند رول أكثر من أي نوع موسيقى آخر



• هناك شريحة تصل إلى 12% في المملكة العربية السعودية يفضلون الموسيقى الإلكترونية ومن المدهش أن جميعهم إناث.



• موسيقى الجاز هي أكثر شعبية من موسيقى الراب والهيب هوب في الإمارات العربية المتحدة.

