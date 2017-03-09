مؤسسة الإمارات تُعلن إطلاق الدورة الثالثة لجائزة الإمارات لشباب الخليج العربي

أعلنت مؤسسة الإمارات وهي مؤسسة نفع اجتماعي رائدة في مجال تمكين الشباب الإماراتي، اليوم عن إطلاق الدورة الثالثة من جائزة الإمارات لشباب الخليج العربي والتي يتم أُطلاقها بغرض إعداد جيل جديد من رواد الأعمال الاجتماعي في دولة الإمارات العربية المُتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وتعتبر جائزة الإمارات لشباب الخليج العربي والتي تم إطلاقها لأول مرة عام 2014 برعاية سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة، إحدى أهم مبادرات مؤسسة الإمارات. وهي تنسجم مع رسالة المؤسسة الرامية لتشجيع الشباب على المشاركة بفاعلية في التنمية الاجتماعية وتعزيز طاقاتهم ومهاراتهم في هذا المجال.

وتهدف الجائزة لتحفيز الشباب من مختلف دول الخليج العربي على تطوير حلول مبتكرة للتحديات الاجتماعية، وتزويدهم بمنصة يستطيعون عبرها إحداث تأثير اجتماعي إيجابي ومستدام يعود بالنفع على مجتمعاتهم وبلدانهم. كما تسعى الجائزة لأن تكون بمثابة منبر لرواد المشاريع المجتمعية من الشباب في دول الخليج العربي لعرض أفكارهم الخاصة بالمشاريع المجتمعية، والاستفادة من الخبراء الذين سيقدمون لهم المساعدة في بلورة أفكارهم وتطويرها.

كما تُعتبر جائزة الإمارات لشباب الخليج العربي جُزء من مشروع النظام الداعم الاجتماعي الشامل الذي طُور بواسطة برنامج مؤسسة الإمارات " كفاءات " والذي يهدف إلى تمكين الشباب وخلق بيئة مُناسبة لتسهيل المشاركة الفعالة وتوفير الإمكانيات للشباب للإبداع والقيادة في جميع قطاعات العمل.

ومن ضمن استراتيجية المؤسسة لتقديم " الدعم الشامل" لرواد الأعمال الناشئين، أطلقت المؤسسة العام الماضي شبكة الإمارات لمشاريع الشباب الصغيرة والمتوسطة والتي تتألف من مجموعة من المُؤسسات الرائدة في مجال تنمية المشاريع العامة والخاصة والتي أُنشأت لتقديم دعم قوي لرواد الأعمال الناشئين/الجُدد عن طريق إمدادهم بالرعاية والدعم التقني إضافة الى البرامج التوجيهية ومنحة مالية لمدة سنة لتنفيذ مشروعاتهم وتسهيل عملية اتصالهم بالسوق.

وقد علقت ميثاء الحبسي نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات على إطلاق الجائزة بالقول: " اليوم، هدفنا الرئيسي من جائزة الإمارات لشباب الخليج العربي هو خلق جيل جديد من رواد الأعمال المُجتمعية وتمكين الشباب من إطلاق المشاريع الإبداعية المُبتكرة ذات العائد المادي باستخدام آليات السوق وذلك لحل التحديات الاجتماعية الرئيسية والمُلحة وإحداث تأثير إيجابي على المُجتمع ككل في نفس الوقت.

والجائزة مفتوحة لجميع الإماراتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي المقيمين في دولة الإمارات والذين تتراوح أعمارهم بين 18-35 لتقديم أفكارهم لإطلاق مشاريعهم الاجتماعية في دولة الإمارات العربية المُتحدة مع إمكانية التوسع في جميع أنحاء المنطقة.

وسوف يخضع أفضل 15 فريق في الجائزة لبرنامج تدريب مكثف لمدة ستة أيام لمساعدتهم على تأسيس وإقامة مشروعاتهم الاجتماعية. وسيتم بعد ذلك استضافتهم لحضور ورشة عمل متخصصة بإشراف خبراء متخصصين، وذلك لتهيئتهم للمنافسة النهائية أمام لجنة التحكيم.

سيحصل الفائزون على الدعم والتمويل المُقدم كمنحة من مؤسسة الإمارات و شبكة الإمارات لمشاريع الشباب الصغيرة لمُدة عامٍ كامل لتطوير أفكارهم إلى مشاريع اجتماعية مُستدامة.



