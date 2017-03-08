انهيار هيكل "النافذة الزرقاء" الصخري الشهير في مالطا بالبحر

(رويترز) - انهار هيكل صخري على شكل قوس في البحر اشتهر بظهوره في الكثير من المنشورات السياحية لمالطا اليوم الأربعاء في حدث وصفه رئيس الوزراء جوزيف موسكات بأنه "يفطر القلوب".

ويحذر علماء الجيولوجيا منذ فترة طويلة من أن التشكيل الصخري الذي يقع على الساحل الشمالي الغربي لجزيرة جوزو يتآكل بسرعة ومنعت السلطات الزوار من السير فوقه.

وانهار الهيكل، المعروف باسم (النافذة الزرقاء) لأنه يقع فوق مياه زرقاء يتردد عليها الغواصون، في وقت شهدت فيه مالطا طقسا عاصفا.

وذهب روجر تشيسل وهو أحد سكان جوزو إلى الساحل في الصباح ليتلقط الصور.

وقال لصحيفة تايمز أوف مالطا "كان البحر هائجا تحت النافذة الزرقاء. وفجأة انهار القوس في البحر وأحدث ارتطامه بالمياه دويا وانتشر الرذاذ على مساحة كبيرة."

وقال رئيس الوزراء موسكات في تغريدة على تويتر إن المعلم الشهير في البحر المتوسط كان دوما معرضا للدمار بسبب عوامل التعرية الطبيعية. وكتب قائلا "لقد حل اليوم الحزين."