بمناسبة يوم المرأة العالمي، اللواء المري يحتفي بموظفات شرطة دبي ويوجه بإطلاق مبادرات مبتكرة﻿

أكد سعادة اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن المرأة مثال للتضحية ونكران للذات، مثال للكفاح والعطاء اللامحدود، وحقوقها التي كفلتها لها الشرائع السماوية والقوانين الموضوعة تمنحها المساواة الكاملة للرجل والشراكة الأساسية في البناء والتعمير وإن كانت تتمايز عنه في النواحي الطبيعية، مضيفا أن المرأة لطالما كانت شخصية قيادية مبدعة أثبتت جدارتها وتركت بصمات خالدة في ميادين شتى على مر العصور.

جاء ذلك خلال مشاركة سعادته في الاحتفال بيوم المرأة العالمية مع العنصر النسائي لشرطة دبي، بحضور عدد من الضباط والأفراد، موجّها إياهن بإطلاق مبادرات مبتكرة خلال الشهرين القادمين، على أن تعبر هذه المبادرات عن طموحاتهن وإنجازاتهن، وأن يبرزن من خلالها دورهن ويأخذن مكانتهن كاملة، مذكرا العنصر النسائي بأن الفرص تُؤخذ ولا تُمنح، وأن المسؤولية تقع على عاتقهن فقط ليكنّ عناصر فعالة تساهم في النهضة وإحداث التغيير المرجو منهن بكل عزيمة وخطى ثابتة.

وتابع حديثه إليهن قائلا " هذا اليوم تكريم لكنّ، لكل أم وزوجة وأخت وابنة، هو تكريس لدور المرأة المربية والشريكة والقائدة، وقد آن الأوان اليوم لتقدم كل واحدة منكن أكثر من ذلك، لاسيما مع كل هذا الدعم اللامحدود الذي تقدمه دولتنا الحبيبة للمرأة الإماراتية بهدف تمكينها وإبراز دورها الريادي، ومنحها الدافع والتحفيز وكافة الإمكانيات لتبرز قدراتها وتخرج إبداعاتها وتتقلّد أعلى المناصب في مختلف المحافل، وأنتظر منكن مبادرات مختلفة ومبتكرة خلال الأسابيع القادمة تعبر عما تمتلكنه من أفكار خلاقة وقدرات حقيقية، وإن بابي مفتوحا لكن على الدوام وسأكون في غاية السعادة للإنصات لكافة مقترحاتكن وملاحظاتكن".

ووجه باسم القيادة العامة لشرطة دبي جزيل شكرها إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على ثقته اللامحدودة بالمرأة، وحرص سموه الدائم على دعمها وإطلاق قدراتها وتمكينها في مختلف الميادين حتى غدت اليوم تتقلد مناصب وزارية وقيادية وتمثل وطنها الإمارات في المحافل الدولية.

وكان سعادته قد أرسل رسائل نصية لكافة العناصر النسائية بشرطة دبي تقديرا لهن ولعملهن الدؤوب لخدمة القيادة والوطن قائلا " نهنئ أنفسنا في القيادة العامة لشرطة دبي بتواجدكن معنا في العمل، تقدمن الجهد من أجل أمن المجتمع وسلامته، فالمرأة العاملة لطالما كانت مساهمة بعطائها في عملية البناء والتنمية، وإن تقديركن واجب نلتزم به أمام قياداتنا الرشيدة والمجتمع، اعترافا بدوركن الأساسي في خدمة الوطن وإعلاء كلمته في مختلف الميادين."

وعبّرت الدكتورة مشكان العور، رئيسة مجلس الشرطة النسائي لخدمة المجتمع، عن فخرها بأن يكون للقيادة السبق في الاحتفال بهذا اليوم، مؤكدة أن ما تحقق للمرأة في الدولة وبحسب معايير الأمم المتحدة، إنما يعد سبقا في جميع مساراتها، وأن شواهد ذلك قائمة وجليّة فيما تحقق على أرض الواقع، وأنه انطلاقا من هذه المناسبة تتوجه بالأصالة عن نفسها وبالنيابة عن زميلاتها في مجلس شرطة دبي النسائي لخدمة المجتمع بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى قيادات الدولة الحكيمة، وقياداتنا في القيادة العامة لشرطة دبي على هذا الدعم في كافة المجالات، وكل عام والمرأة في الإمارات بكل خير.

من جانبها، وجهت المقدم جميلة الزعابي، مديرة سجن النساء في الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بشرطة دبي، شكرها العميق للقيادة على هذا التكريم والاحتفاء، مهنئة زميلاتها بيوم المرأة الإماراتية الذي يكرّس دورها وتضحياتها، ومؤكدة أن الاحتفال بالمرأة يعزز من ثقتها بنفسها ويحفزها لبذل المزيد من العطاء وتسخير وقتها وجهدها لخدمة الوطن والمجتمع.

وأضافت المقدم جميلة أن المرأة تبوّأت أرفع المناصب السياسية والاجتماعية والقيادية والشرطية ووجدت الرجل خير داعم وشريك لها يوليها الاهتمام والدعم والثقة للمتابعة والاستمرار، وهو ما يوتي بثماره اليوم حين غدت المرأة الإماراتية تشارك بقوة في المحافل الدولية.

وقالت النقيب نورة محمد، رئيس قسم الشؤون النسائية في الإدارة العامة للموارد البشرية، إن يوم المرأة العالمي فرصة للاطلاع على دورنا والتقدم الملحوظ الذي نحرزه كل عام في مختلف المجالات، موجهة شكرها العميق للقادة والحكام لأنهم يؤمنون بقدراتنا وبدورنا في التنمية ونهضة البلاد، ولأنهم منحونا الثقة والعزيمة لخوض كافة الأدوار والمراكز وقدروا تضحياتنا وعطاءنا على مدى العقود الماضية.

بدورها، أكدت فاطمة الكندي رئيس قسم الخدمات الإنسانية في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، أن المرأة الإماراتية في ظل القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومنذ عهد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حصدت الدعم اللامحدود والثقة العميقة فأوكلت لها المهام الصعبة أسوة بالرجال، وتمكنت من إثبات كفاءتها وتميزها وتولت مناصب عليا، مؤكدة أن هنالك المزيد مازال بإمكانها أن تقدمه المرأة لخدمة وطنها ومجتمعها.