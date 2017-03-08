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ثقافة ومجتمع

الشرطة السعودية تقتل عضوا مشتبها به في داعش

أريبيان بزنس
الأربعاء، 8 مارس 2017
الشرطة السعودية تقتل عضوا مشتبها به في داعش

بي 8 مارس آذار (رويترز) - قالت وزارة الداخلية السعودية اليوم الأربعاء إن قوات الأمن قتلت مشتبها بأنه عضو في تنظيم داعش عندما أشهر سلاحا في وجه دورية في العاصمة الرياض .

 

 


وأضاف البيان أن دوريات الأمن كانت تتحقق من بلاغ مساء أمس الثلاثاء "عن الاشتباه بأحد النزلاء بشقق مفروشة بحي الريان بالرياض لإظهاره التأييد والانتماء لتنظيم داعش الإرهابي."

 

وتابع البيان الذي بثته وكالة الأنباء السعودية "وعند محاولة رجال الأمن القبض عليه بادر بالمقاومة وإشهاره لسلاح كان يحمله بحوزته مما اقتضى التعامل معه وتحييد خطره الذي كان يمثله مما أسفر عن مقتله دون تعرض أي شخص من الموجودين في المكان لأي أذى."

وأضافت الوزارة أنه جرى اعتقال شخص آخر "كان برفقته وضبط السلاح الذي بحوزته."

 

ونفذ التنظيم المتشدد سلسلة تفجيرات وعمليات إطلاق نار في السعودية منذ منتصف عام 2014 قتل فيها عشرات الأشخاص أغلبهم من الأقلية الشيعية وأفراد الأمن.

 

 

وفي واقعة منفصلة ذكر بيان آخر لوزارة الداخلية أن مهاجمين مجهولين قتلوا شرطيا بالرصاص في جزيرة تاروت في شرق السعودية في المملكة.

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