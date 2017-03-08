أسبوع الساعات دبي، يعود بنسخته الثالثة لعام 2017

تحت الرعاية الكريمة لصاحبة السمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس إدارة "هيئة دبي للثقافة والفنون " تنظم أحمد صديقي وأولاده، وبالتعاون مع "مؤسسة صناعة الساعات الفاخرة" Fondation de la Haute Horlogerie (FHH)، النسخة الثالثة وللعام الثالث على التوالي من أسبوع الساعات دبي في شهر نوفمبر 2017 الذي يعد الحدث الأبرز الفريد من نوعه المكرَّس حصرياً لصناعة الساعات الفخمة، والذي سيستضيف أبرز الشخصيات العالمية المرموقة من صانعي الساعات الفخمة خلال خمسة أيام من هذه الفعّالية المتميزة.

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وينعقد هذا الحدث غير المسبوق بالمنطقة بمشاركة عالمية واسعة وهو مكرَّسٌ للتعريف ببراعة وأصالة صناعة الساعات الفخمة وأحدث ابتكاراتها. وتنظّم «أحمد صدّيقي وأولاده» هذا الحدث سنوياً وتشرف على فعالياته ويُقام برعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس إدارة «هيئة دبي للثقافة والفنون».

ويهدف «أسبوع الساعات، دبي» إلى تعريف الجمهور بالمهارات الفذة والمعرفة المتعمقة وراء صناعة الساعات الميكانيكية، وتعريف المهتمين في الوقت نفسه بالتحديات التي تواجه صناعة الساعات العالمية. ويُنظر إلى «أسبوع الساعات، دبي» كملتقى فريد لصناعة الساعات يجتذب المقتنين وكبار التنفيذيين من دُور صناعة الساعات العالمية وأشهر علامات الساعات إلى جانب الشغوفين بفن صناعة الساعات من الجمهور والصحفيين والإعلاميين المختصين في هذا المجال للالتقاء وتبادُل الآراء والخبرات.

وسيواصل «أسبوع الساعات، دبي» حدث يُقام لأغراض غير تجارية تلبية تطلعات أروقة صناعة الساعات الإقليمية عبر تعزيز مكانة وجاذبية دبي في أوساط المقتنين والشغوفين بصناعة الساعات الفخمة وخبرائها. وتنعقد النسخة الثانية المرتقبة من الحدث تحت شعار «أساتذة الوقت» Masters of Time وتسلّط الضوء على ذروة إنجازات صناعة الساعات الفخمة من خلال المعارض وورش العمل والدورات التعليمية تحت إشراف خبراء والمنتديات والفعاليات الخاصة بكبار الشخصيات التي ستُقام في مركز دبي المالي العالمي ودبي مول. www.dubaiwatchweek.com