القبض على اثنين في قضية الاعتداء على شرطي سعودي

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة صباح اليوم الأربعاء أن شرطة المنطقة تمكنت من القبض على أهم اثنين في قضية الاعتداء على رجل الأمن في كورنيش جدة يوم أمس الثلاثاء، وهما اللذان ظهرا في مقطع الفيديو، أحدهم يضرب الراكب في السيارة، والآخر الذي دهس رجل الأمن. وتم التحقيق معهما واعترفا بذلك.

وأشاد مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل برجال الأمن على سرعة القبض على المعتدين، مقدماً شكره على جهودهم التي يبذلونها في سبيل راحة المواطن والمقيم، والحفاظ على أمن هذه البلاد.