Arabian business
ثقافة ومجتمع

القبض على اثنين في قضية الاعتداء على شرطي سعودي

أريبيان بزنس
الأربعاء، 8 مارس 2017
‫اخبار متعلقة‬‎

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة صباح اليوم الأربعاء أن شرطة المنطقة تمكنت من القبض على أهم اثنين في قضية الاعتداء على رجل الأمن في كورنيش جدة يوم أمس الثلاثاء، وهما اللذان ظهرا في مقطع الفيديو، أحدهم يضرب الراكب في السيارة، والآخر الذي دهس رجل الأمن. وتم التحقيق معهما واعترفا بذلك.

وأشاد مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل برجال الأمن على سرعة القبض على المعتدين، مقدماً شكره على جهودهم التي يبذلونها في سبيل راحة المواطن والمقيم، والحفاظ على أمن هذه البلاد.

المزيد من أخبار السعودية

تعليقات

المزيد في ثقافة ومجتمع

النساء يشكلن 31% من صانعي القرار في مطارات دبي

إغلاق جزء من كورنيش أبوظبي استعدادا لمهرجان أم الإمارات

تعيين جودث إيفيلين براكاش قاضية في محكمة الإستئناف التابعة لمركز دبي المالي

فتاة تتسبب في وفاة شخص وإصابة 10 آخرين في دبي

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

الإمارات: تنظيف الطرق للمحكومين بالخدمة المجتمعية

إحباط هجوم على أمراء سعوديين قبل زيارة الملك سلمان لماليزيا

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »