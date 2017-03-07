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ثقافة ومجتمع

النساء يشكلن 31% من صانعي القرار في مطارات دبي

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 7 مارس 2017
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النساء يشكلن 31% من صانعي القرار في مطارات دبي

أعادت مؤسسة مطارات دبي اليوم تأكيد التزامها بتسريع تطور المرأة في العمل، واحتفلت بالتقدم الذي تم تحقيقه إلى تاريخه بمناسبة اليوم العالم للمرأة الذي يصادف الثامن من مارس من كل عام، والذي هو يوم يتم فيه على صعيد عالمي الاحتفال بالإنجازات الاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية والسياسية التي حققتها المرأة.

 

وكشفت الأرقام التي جمعتها مؤخراً منظمة المرأة العربية أنه في الوقت الذي تشكل فيه النساء 66% من إجمالي قوة العمل في القطاع العام في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن 30% فقط من هذه النسبة هي في أدوار صانعة للقرار.

 

 

وحتى تاريخه تشكل النساء ما نسبته 31% من الفريق التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي وهو من اعلى المعدلات على مستوى الامارات، حسب المكتب الإعلامي لحكومة دبي.

 

 

 

ويتواكب موقف مؤسسة مطارات دبي مع تطلعات الدولة الرامية الى تحقيق إدارة متوازنة للأعمال بين الجنسين، حيث تشكل المواطنات الإماراتيات  نحو 36% من النساء اللاتي يضطلعن بمناصب تنفيذية.

 

 

وقالت آن ماري كامبل، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الموارد البشرية والتطوير في مؤسسة مطارات دبي: "تمتاز النساء العاملات في مؤسسة مطارات دبي بالقدرة على الإلهام وبقيمتهن الكبيرة للمؤسسة، فيما يمثل تطوير وتوجيه الجيل التالي من القيادات النسائية أولوية قصوى مع سعينا لزيادة هذه النسبة الوضوح في كافة المناصب، خصيصاً في الأدوار التنفيذية المركزية".

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