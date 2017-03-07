إغلاق جزء من كورنيش أبوظبي استعدادا لمهرجان أم الإمارات

أعلنت بلدية مدينة أبوظبي إغلاق جزء من شاطئ الكورنيش وذلك ضمن إطار الاستعدادات لانطلاق مهرجان "أم الإمارات" وتنفيذ أعمال الإنشاءات اللازمة لهذه المناسبة وذلك من 20 من فبراير ولغاية 5 من مايو.
والتأكد من جاهزية المرافق العامة المنتشرة في الشاطئ وتحقيق أعلى معايير الخدمات حرصا من البلدية على توفير بيئة صحية وسليمة لمرتادي الشاطئ والمشاركين في المهرجان.
ووفق وكالة أنباء الإمارات، نشرت البلدية لوحات على الشاطئ لإعلام مرتادي الشاطئ بالإغلاق حرصا منها على إطلاع أفراد المجتمع على مستجدات المرافق الترفيهية بهدف تقديم أفضل الخدمات .
وأوضحت بلدية مدينة أبوظبي أنه بالرغم من إغلاق جزء كبير من الشاطئ إلا أنه سوف يستمر في استقبال الرواد وتقديم الخدمات الاعتيادية في المنطقة المتبقية بعد عملية الإغلاق.
ويشكل شاطئ الكورنيش وجهة مفضلة لدى الأسر وخصوصا الأطفال نظرا لاحتوائه على أعلى معايير الأمن والسلامة وتوفر العديد من المرافق الخدمية التي تشكل عامل جذب واستقطاب لشرائح المجتمع وكونه من ضمن منظومة المرافق الترفيهية والشواطئ الحديثة التي تحرص بلدية مدينة أبوظبي من خلالها على تقديم الخدمات التي تحقق تطلعات المجتمع.المزيد من أخبار الإمارات
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