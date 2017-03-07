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ثقافة ومجتمع

تعيين جودث إيفيلين براكاش قاضية في محكمة الإستئناف التابعة لمركز دبي المالي

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 7 مارس 2017
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تعيين جودث إيفيلين براكاش قاضية في محكمة الإستئناف التابعة لمركز دبي المالي
القاضية جوديث إيفيلين براكاش تؤدي اليمين القانونية

أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وبحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي الرئيس الأعلى لسلطة مركز دبي المالي العالمي أدت القاضية جوديث إيفيلين براكاش اليمين القانونية كقاضية في محكمة الإستئناف التابعة لمركز دبي المالي العالمي.

 

فقد أقسمت أمام سموه بصفته حاكما لإمارة دبي بأن تحكم بين الناس بالعدل وأن تحترم القوانين وتؤدي مهمتها بكل أمانة وإخلاص وأن تلتزم سلوك القاضي الشريف، وفق وكالة أنباء الإمارات.

 

 

رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رحب بانضمام سيدة كقاضية في محكمة الإستئناف في مركز دبي المالي العالمي متمنيا لها النجاح في عملها الجديد ومؤكدا عليها سموه أن العدالة والمساواة هما عنصران أساسيان في إسعاد الناس المتقاضين أمامها وهما عاملان رئيسيان من عوامل إستقرار المجتمع وتعزيز ثقافة التسامح والتآلف بين أفراده.

 

 

وإلى ذلك فقد أصدر سموه مرسومين الأول ويحمل رقم 10 لسنة 2017 ويقضي بتعيين السيدة جودث إيفيلين براكاش كقاضية في محكمة الإستئناف التابعة لمحاكم مركز دبي المالي العالمي اعتبارا من تاريخ صدور المرسوم اليوم في السابع من مارس الجاري.

 

 

والمرسوم الثاني يقضي بتعيين القاضي أبو النصر محمد علي عثمان قاضيا في المحكمة الابتدائية في دائرة محاكم دبي اعتبارا من التاسع من نوفمبر 2016 وينشر المرسومان في الجريدة الرسمية.

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