فتاة تتسبب في وفاة شخص وإصابة 10 آخرين في دبي

تسببت فتاة في وقوع حادث بليغ مساء اليوم على شارع الوصل في دبي ونتج عنه وفاة شخص من الجنسية الآسيوية وإصابة 10 اخرين، فيما أصيبت المتسببة بإصابات بسيطة.

وقال العميد سيف مهير المزروعي مدير الادارة العامة للمرور في شرطة دبي، وفق صحيفة البيان، إن الحادث وقع الساعة السادسة إلا ربع مساء اليوم بين باص ومركبه من نوع لاندكروزر تقودها فتاة وتبين من الانتقال الى موقع الحادث في شارع الوصل مقابل بوكس بارك أن الفتاة دخلت الى الشارع دون التأكد من خلوه ما نتج عنه اصطدامها بالباص الذي كان يقل ١٤ راكبا.

وأضاف العميد المزروعي أن الحادث نتج عنه وفاة شخص أثناء نقله من موقع الحادث إلى المستشفى و٤ إصابات بليغة و٣ متوسطة و3 حالات بسيطة، مشيرا الى أنه سيتم تحديد كافة ملابسات الحادث بعد اطلاع لجنة السير والمرور، منوها الى أن الحادث تسبب في وقوع ازدحام في الشارع فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الفتاة داعيا السائقين الى مزيد من الحظر تجنبا لوقوع الحوادث والإضرار بالآخرين.