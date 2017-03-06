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ثقافة ومجتمع

مصرية وفرنسي يفوزان بجائزة الشارقة للثقافة العربية - اليونسكو

أريبيان بزنس
الاثنين، 6 مارس 2017
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مصرية وفرنسي يفوزان بجائزة الشارقة للثقافة العربية - اليونسكو
الأستاذة بهية شهاب من جمهورية مصر العربية

رويترز- أعلنت أمانة جائزة الشارقة للثقافة العربية-اليونسكو اليوم الاثنين منح الجائزة في دورتها الرابعة عشرة للفنانة والباحثة المصرية بهية شهاب بينما ذهبت الجائزة في فرع الشخصية غير العربية لفنان الجرافيتي الفرنسي من أصل تونسي فوزي خليفي الشهير باسم "السيد".

 

 

أُنشئت الجائزة في 1998 بمبادرة من حكومة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) وتُمنح تقديرا لأفراد أو مؤسسات أو جماعات تسهم أعمالهم الفكرية أو الفنية أو الترويجية في تنمية الثقافة العربية ونشرها في العالم.

 

ونقل موقع (الشارقة 24) الإماراتي اليوم الاثنين عن عبد الله علي مصبح النعيمي المندوب الدائم للإمارات في اليونسكو قوله "هذه الجائزة لم تعد ترمز فقط لتكريم الطاقات النشطة في مجال نشر الثقافة العربية في العالم بل تعدتها إلى دعم أصوات الاعتدال ونبذ العنف في ظل التصاعد الملفت للتطرف في كثير من البلدان."

 

تبلغ قيمة الجائزة 60 ألف دولار تُمنح مناصفة بين فائزين أحدهما من بلد عربي والآخر من بلد غير عربي.

 

ومن المقرر تسليم الجائزة في حفل اعتادت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) تنظيمه سنويا في باريس في ابريل نيسان القادم.

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