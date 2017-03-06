"الإمارات للمغامرات" يرفع علم الدولة فوق أعلى قمة رملية في العالم

نجح فريق "نادي الإمارات للمغامرات "في رفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة فوق أعلى قمة كثيب رملي في العالم بعد صعود الفريق بقيادة عبدالحليم قائد القمة الواقعة في شمال "رملة جديلة" بالقرب من عروق الحاذ الواقعة في ولاية المزيونة في سلطنة عمان.

وتكون الفريق من عبدالحليم قائد و عبدالله الحريز و خلفان البلوشي و أمجد المؤقت والإعلامي فراس النعسان.وتمكن الفريق بعد السير 15 ساعة من ان يحط الرحال في ولاية المزيونة التابعة لمحافظة ظفار في سلطنة عمان ومن ثم الصعود إلى قمة الكثيب رافعاً علم دولة الإمارات العربية المتحدة.

ووفق وكالة أنباء الإمارات، قال عبدالحليم "إن الشعور بالتعب والارهاق الشديد من المسير تلاشي بمجرد بلوغنا قمة الكثيب وقياس الارتفاع للتأكد من أننا فوق المكان الصحيح، حيث بلغ ارتفاعنا عن سطح البحر 455 متراً.

واستغرق فريق نادي الإمارات للمغامرات حوالى 3 ساعات متواصلة من المغامرة في رمال الربع الخالي مستخدمين خبراتهم الطويلة في قيادة سيارات الدفع الرباعي للوصول إلى قمة كثيب قعيدة جديلة.