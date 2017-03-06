وفاة وكيل وزارة التجارة والصناعة الكويتية خالي الشمالي في واشنطن

الكويت 6 مارس آذار (رويترز) - ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الإثنين أن وكيل وزارة التجارة والصناعة الكويتية خالد الشمالي توفي في واشنطن إثر تعرضه في وقت متأخر مساء أمس لنوبة قلبية عن عمر يناهر 47 عاما.
وقالت الوكالة إن الشمالي كان في مهمة رسمية مع وزير التجارة والصناعة خالد الروضان الذي يزور الولايات المتحدة حاليا على رأس وفد رسمي لعقد اجتماعات مع قيادات البنك الدولي.
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