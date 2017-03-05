أول أغنية خليجية لمحمد عساف بتوقيع الخوّار

في أول لقاء فني يجمعها، تعاون الشاعر الإماراتي علي الخوار، والملحن اللبناني المبدع هادي شرارة، في أغنية بعنوان "ما وحشناك" لتكون أول أغنية خليجية يقدمها الفنان الفلسطيني محمد عساف وهي من إنتاج بلاتينوم ريكوردز.

ومن المتوقع أن تكون ضمن ألبوم عساف القادم. وقد بدأ بث الأغنية عبر تطبيق أنغامي، حيث حظيت بإقبال كبير من المستمعين، كما سيتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب خلال أيام. يعد هذا التعاون الأول الذي يجمع الخوار بعساف وشرارة، بحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس.

وقد علق الشاعر علي الخوار بالقول: "يسعدني أن تكون كلماتي باكورة أعمال محمد عساف على مستوى الأغنية الخليجية لا سيما أنه فنان موهوب، وصاحب صوت مميز"، كما أشاد بالتعاون مع هادي شرارة مشيرا إلى أن مثل هذا التعاون والالتقاء في الخبرات الفنية بين لبنان والإمارات وفلسطين، أو مصر والمغرب العربي وغيرها من الدول العربية، يثري الساحة الفنية ويرتقي بالأغنية العربية على اختلاف لهجاتها