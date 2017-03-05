دبي: متسبق الرافعات يقول إنه اعتقل أمس

زعم جيمس كنغستون الذي يقوم بحركات خطرة في أسطح الأبنية الشاهقة حول العالم إنه تعرض للاعتقال عقب انتشار فيديو له وهو يمشي بين رافعتين بابراج في دبي، ونشر كنغستون لمتابعيه على تويتر وإنستغرام. وأشار أنه استدعي من غرفته في الفندق إلى التحقيق.

وأصبح مهووسون بالشهر ينشرون لقطات لقيامهم بحركات خطرة فوق أبراج شاهقة، وكانت السلطات في دبي قد حذرت من هذه الممارسات وقال اللواء خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، أن شرطة دبي حذرت في وقت سابق من مثل هذه الأفعال الخطرة، من دون إخطار الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات التأمينية المطلوبة لحماية حياة محبي ممارسي تلك الهواية، مشيراً إلى أنه لا يجوز مطلقاً ممارسة تلك الأفعال إلا من أماكن مؤمّنة بالكامل من قبل الجهات المختصة في الإمارة، والتحضير المسبق لها بالتنسيق مع تلك الجهات.

وقال إن ممارسة هذا الأمر من أي مكان يعد مجرّماً وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في دولة الإمارات، لأنها تندرج تحت بند «تعريض الحياة للخطر»، ولفت أنه في حال عدم إخطار السلطات المختصة بالرغبة في التصوير، يتم تسجيل قضية بمخالفة القوانين والأنظمة لمرتكب الواقعة وتعريض حياته للخطر.

وأوضح اللواء المنصوري أن شرطة دبي وغيرها من الجهات المختصة في الإمارة، لديها من الإمكانات التأمينية، والكوادر المدربة لتأمين محبي تلك الهواية شريطة أن يتم الإخطار المسبق لتلك الجهات لاتخاذ أجراءتها التأمينية للحفاظ على حياتهم، وتوفير كل الإمكانات التي تساهم في استمتاعهم بهواياتهم، كما أنه من غير المعقول أن يقدم أي شخص من تلقاء نفسه على ارتكاب مثل هذه الأفعال الخطرة التي قد تفقده حياته في لحظة.