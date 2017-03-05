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ثقافة ومجتمع

إطلاق النار على رجل من السيخ في واشنطن ظنا أنه مسلم

أريبيان بزنس
الأحد، 5 مارس 2017
إطلاق النار على رجل من السيخ في واشنطن ظنا أنه مسلم
مسؤول في الجالية الهندية من طائفة السيخ يطالب بتمييز السيخ عن المسلمين (Photo: Ron Page/USA TODAY NETWORK-Wisconsin)

5 مارس آذار (رويترز) - قالت الشرطة ووسائل إعلام يوم السبت إن رجلا من السيخ أصيب بعد إطلاق النار عليه في ولاية واشنطن من قبل شخص اقترب منه وهو في مدخل منزله وطلب منه مغادرة البلاد، وتقول جماعات تتبع جرائم الكراهية إن مهاجمين يظنون خطأ أحيانا أن السيخ من المسلمين الذين كانوا أيضا ضحايا لجرائم ذات دوافع دينية ..


ووقع الحادث ليل الجمعة في مدينة كنت التي تبعد 24 كيلومترا جنوبي سياتل وجاء بعد وقوع عدد من الهجمات الأخرى على سيخ في الولايات المتحدة خلال فترة تزيد من عشر سنوات.

 

 

وذكرت محطة كيرو 7 التلفزيونية في سياتل التي تحدثت مع امرأة تعرف الضحية ورأته بعد إصابته بالرصاص إن هذا الرجل السيخي كان يعمل في سيارته في مدخل منزله عندما أصيب بالرصاص في ذراعه.

 

وقال كين توماس قائد شرطة كنت في مؤتمر صحفي "قيلت بعض التعليقات مثل’اخرج من بلدنا’ و’ارجع من حيث جئت’ ثم أطلقت النار على الضحية.

 

"أن نفكر أن يحدث هذا في بلدتنا كان أمرا مفاجئا جدا ومحبطا للغاية." ووقف أفراد من طائفة السيخ وراء توماس أثناء وصفه الحادث . وذكرت وسائل إعلام أن الشرطة تعتقد أن المشتبه به الهارب رجل .

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