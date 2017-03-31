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ثقافة ومجتمع

التحقيق مع سيدة كويتية صورت خادمتها تسقط من الدور السابع

أريبيان بزنس
الجمعة، 31 مارس 2017
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التحقيق مع سيدة كويتية صورت خادمتها تسقط من الدور السابع

أوقفت الشرطة الكويتية امرأة صورت عاملتها خادمتها خلال سقوطها من الطابق السابع في منطقة صباح السالم من دون بذل أي جهد لإنقاذها، ووجهت لها تهمة الامتناع عن مساعدة شخص في حال الخطر.

 

ونقلت صحيفة البيان عن "السياسة" الكويتية أن الخادمة وهي من الجنسية الإثيوبية نجت من الحادث، الذي وصفته الصحيفة بأنه ربما يكون محاولة انتحار، إلا أنها وقعت في مكان غير خطر، ما ساعد في امتصاص صدمة السقوط ونجاتها بأعجوبة.

 

 

وقد صورت مخدومتها المشهد ونشرته على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار موجة غضب كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، واصفين السيدة بأنها تجردت من كل معاني الإنسانية ومطالبين بإنزال أقسى عقوبة بها.

 

 

مقطع الفيديو يظهر العاملة المنزلية وهي تتشبث بيدها اليمنى في الفراغ على شرفة المنزل، بينما تتوجه إليها المرأة بالقول "يا مجنونة تعالي" مواصلة تصويرها من دون بذل أي جهد لمساعدتها.

 

 

ونطقت العاملة المنزلية بعبارتها الأخيرة "أمسكيني أمسكيني" قبل سقوطها على مظلة أسفل البناية، يبدو أنها خففت قوة الصدمة الناجمة عن السقوط.

 

 

ونقلت الشابة إلى المستشفى للعلاج من كسر في الذراع ونزيف في الأنف والأذن.

 

 

فيما أحالت المباحث لجنائية المخدومة التي انشغلت بالتصوير إلى النيابة بتهمة تقاعسها عن تقديم المساعدة للضحية، إلا أن الخادمة ادعت أن المصورة حاولت تقديم المساعدة.

 

 

وكانت المحامية فوزية الصباح قد تقدمت ببلاغ إلى النائب العام، للتحقيق في جريمة انتحار الخادمة والفتاة التي كانت تتحدث في الفيديو المنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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