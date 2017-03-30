فيديو: خادمة تلقي بنفسها من بناية وكفيلتها الكويتية تكتفي بالتصوير

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو خادمة تحاول الانتحار بإلقاء نفسها من نافذة أحد الأدوار المرتفعة ببناية سكنية بمنطقة صباح السالم بالكويت فيما اكتفت كفيلتها بتصويرها.

ووثقت الواقعة، السيدة الكويتية التي تعمل لديها الخادمة، حيث تدلت الخادمة من شرفة منزل كفيلتها بعد عزمها على الانتحار، لكن يبدو أن الخوف دفعها للاستنجاد بسيدتها، التي تابعت التصوير دون أن تقدم لها يد المساعدة، مكتفية بالقول "يا مجنونة تعالي"، وما هي إلا لحظات حتى سقطت الخادمة، فيما استمرت الكفيلة بتصوير اللحظة المروعة.

وذكرت وسائل إعلام أن الخادمة التي رمت نفسها من الدور السابع كتب لها النجاة ولكنها أصيبت بكسر في ذراعها وقدمها، حيث أظهر مقطع فيديو آخر تم تداوله أيضاً رجال الإطفاء وهم يساعدونها على النزول عن طريق السلم بعد سقوطها من العمارة.

وأعرب رواد مواقع التواصل عن غضبهم من تصرف الكفيلة التي لم تحرك ساكناً تجاه خادمتها، معتبرين أن اكتفاءها بالتصوير تجرد من الإنسانية، مطالبين بمحاكمتها.

وفي المقابل، دافعت كفيلة الخادمة عن نفسها، قائلة إنها لم تستطع التصرف أو إقناع الخادمة بالتراجع عن رمي نفسها من الشقة.

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