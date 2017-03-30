Arabian business
ثقافة ومجتمع

فيديو أغنية راب للمحجبات!

أريبيان بزنس
الخميس، 30 مارس 2017

أطلقت الناشطة و الشاعرة الأمريكية ذات الأصول السورية منى حيدر فيديو كليب بعنوان"ألفّ حجابي" بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة المسلمة. حاولت منى من خلال كلمات الأغنية رفع الأحكام المسبقة على كل من تلبس الحجاب و إلى ما تتعرض له يوميا المرأة المسلمة من أسئلة " سخيفة" حول حجابها  بحسب ما نقله موقع تونس http://ar.tunivisions.net.

الناشطة التي درست في جامعة دمشق تدرس حاليا في جامعة نيويورك سيتي وتبدو في الأغنية وهي حامل خلال دفاعها عن المرأة مهما يكن عرقها أو جنسها.

هذا وقد ردت  "منى حيدر" على الإنتقادات التي وجهت إليها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فاسبوك و التي وصفت الفيديو كليب بالحرام بتدوينه تقول فيها : إذا كان الفيديو الخاص بي حرام، لماذا تشاهدون الاشياء الحرام؟

المزيد من أخبار الولايات الأميريكية

تعليقات

المزيد في ثقافة ومجتمع

أبوظبي: عصابة تسلب مليون درهم من "تحويل بطاقات ممغنطة الى بطاقات ائتمان"

"ستارزبلاي" تبرم اتفاقية لطرح لمسلسلات تلفزيونية جديدة من الولايات المتحدة﻿

الشارقة تدخل موسوعة غينيس بأكبر رخصة قيادة على مستوى العالم

مشاركة 59 فيلم في مهرجان أفلام السعودية في الظهران

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

زيروكس تنوع استثماراتها في الشرق الأوسط

الإمارات: منح الهنود حاملين التأشيرة أو البطاقة الخضراء من الولايات المتحدة تأشيرة الدخول عند الوصول﻿

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »