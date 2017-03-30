فيديو أغنية راب للمحجبات!

أطلقت الناشطة و الشاعرة الأمريكية ذات الأصول السورية منى حيدر فيديو كليب بعنوان"ألفّ حجابي" بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة المسلمة. حاولت منى من خلال كلمات الأغنية رفع الأحكام المسبقة على كل من تلبس الحجاب و إلى ما تتعرض له يوميا المرأة المسلمة من أسئلة " سخيفة" حول حجابها بحسب ما نقله موقع تونس http://ar.tunivisions.net.

الناشطة التي درست في جامعة دمشق تدرس حاليا في جامعة نيويورك سيتي وتبدو في الأغنية وهي حامل خلال دفاعها عن المرأة مهما يكن عرقها أو جنسها.

هذا وقد ردت "منى حيدر" على الإنتقادات التي وجهت إليها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فاسبوك و التي وصفت الفيديو كليب بالحرام بتدوينه تقول فيها : إذا كان الفيديو الخاص بي حرام، لماذا تشاهدون الاشياء الحرام؟