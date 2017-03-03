20 ألف طلب للمشاركة خلال 48 ساعة من إطلاق مبادرة "صناع الأمل"

حظيت مبادرة "صناع الأمل" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والمنضوية تحت مظلة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية بتفاعل كبير على الصعيدين المحلي والعربي لتشكل حديث الساعة على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية وسط حرص عدد كبير من المهتمين من مختلف أنحاء الوطن العربي على الاطلاع على تفاصيل المبادرة.

وخلال يومين فقط من إطلاقها استقبلت مبادرة "صناع الأمل" على موقعها الإلكتروني أكثر من 20 ألف طلب للمشاركة من مختلف الأقطار العربية مع توقعات بارتفاع نسبة المشاركة بشكل ملحوظ قبيل انتهاء موعد التقديم في الثالث من أبريل القادم، وفق وكالة أنباء الإمارات.

وحظي الموقع الرسمي للمبادرة أيضا بأكثر من مليون زيارة بعدما أظهرت خارطة الموقع زوارا موزعين من جميع أنحاء الوطن العربي من محيطه إلى خليجه.. فيما تصدر وسم #صناع_الأمل ..الإمارات وعددا من الدول العربية.

وقام عدد كبير من المتنافسين في صناعة الأمل الذين قدموا قصصهم على موقع المبادرة بإطلاق حملات تشجيع ودعم عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم ليباشروا حراكا لنشر الأمل والخير والعطاء في أرجاء الوطن العربي خصوصا بعد مشاركتهم بصور وأفلام قصيرة عن نشاطهم كانوا قد رفعوها على موقع المبادرة لدعم ترشيحهم وطلبهم.

وحرص عدد كبير من رموز ونشطاء التواصل الاجتماعي على التفاعل مع مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم معبرين عن إعجابهم بحرص سموه على نشر الإيجابية وفتح أبواب الأمل لملايين الشباب العرب.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد أطلق " مبادرة صناع الأمل " كأضخم مبادرة من نوعها تشكل امتدادا لعام الخير وتجسيدا لرؤيته وتسعى إلى تكريم المشاريع والمبادرات الإنسانية والمجتمعية لأفراد ومؤسسات يسخرون جهودهم وطاقاتهم وإمكاناتهم لمساعدة الناس وتحسين ظروف حياتهم وإحداث فارق إيجابي في مجتمعاتهم.

وتأخذ "صناع الأمل" على عاتقها التعريف بهذه البرامج الإنسانية وتوفير الدعم المادي لها لمساعدة أصحابها ودعهم كي يواصلوا رسالتهم في صنع الأمل ونشره.

يأتي إطلاق مبادرة صناع الأمل بعد ترقب كبير على مواقع التواصل الاجتماعي عقب قيام سموه بنشر "إعلان عمل" مبتكر على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أثار فضول مئات الآلاف من متابعيه ووسائل الإعلام داعيا فيه أي شخص بين 5 إلى 95 عاما تتوفر لديه مهارات خدمة الناس ويتمتع بالإيجابية ولديه خبرة في العمل المجتمعي التقدم للوظيفة مقابل مليون درهم مكافأة ليسجل سموه بذلك سابقة كأول حاكم عربي يعلن عن "وظيفة" بنفسه.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي حراكا تفاعليا كبيرا تدفقت خلالها التعليقات والاستفسارات مع بدء العد التنازلي للإفصاح عن تفاصيل "الوظيفة" وذلك قبل إطلاقها رسميا ممثلة في مبادرة "صناع الأمل".

وتستهدف مبادرة "صناع الأمل" تقصي قصص أمل في العالم العربي لرجال ونساء يكرسون أنفسهم للعطاء وتحسين الحياة من حولهم وفتح أبواب للأمل في كل مكان في الوطن العربي من خلال التعريف بهم وتسليط الضوء على مبادراتهم والاحتفاء بمنجزهم الإنساني، ويمكن لصناع الأمل أن يتقدموا للجائزة بأنفسهم أو يرشحوا من يرونه يستحق التكريم نظير أعماله الإنسانية أو الخيرية حيث تم تخصيص الموقع الإلكتروني التالي لاستقبال طلبات الترشيح: WWW.ArabHopeMaker.com .