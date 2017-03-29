"ستارزبلاي" تبرم اتفاقية لطرح لمسلسلات تلفزيونية جديدة من الولايات المتحدة﻿

أعلنت "ستارزبلاي"، المزود لخدمة الاشتراك في مشاهدة الفيديو حسب الطلب والمتواجدة في 19 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اليوم عن توقيع اتفاقية تعاون جديدة مع "إن بي سي يونيفرسال إنترناشيونال ديستريبيوشن" تتيح بموجبها لمشتركيها فرصة الاستمتاع بمشاهدة مجموعة كاملة من حلقات المسلسلات التلفزيونية الشهيرة التي تبث حالياً في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى باقة من الأفلام المصنفة ضمن المراكز الأولى.

وستتضمن إضافات المحتوى الترفيهي الجديد باقة متنوعة من البرامج التلفزيونية الحالية ذات الإقبال الواسع، مثل "مستر روبوت"، من بطولة النجم رامي مالك الفائز بجائزة "إيمي" لأفضل الأعمال التلفزيونية والنجم كريستيان سلاتر، الفائز بجائزة "جولدن جلوب"، إلى جانب المسلسل الدرامي السيكولوجي "بيتس موتل" من بطولة فريدي هيمور و فيرا فارميغا الذي يعتبر سرد لخلفية الأحداث المعاصرة لفيلم "سايكو". ومن بين المجموعات الأخرى التي ستتم إضافتها، "12 مونكيز"، وهو مسلسل درامي مشوق قائم على الخيال العلمي مستلهم من قصة فيلم "تيري جيليامز" الذي يعود إلى عام 1995، بالإضافة إلى "هيروز"، وهو مسلسل الخيال العلمي الذي يدور حول مجموعة من الأشخاص العاديين الذين يكتشفون بأنهم يمتلكون قوى خارقة.

كما سيتمكن مشتركو "ستارز بلاي"، في وقت لاحق من هذا العام، متابعة كلا موسمي مسلسل "شايدز أوف بلو" من بطولة النجمة العالمية جينيفر لوبيز وراي ليوتا الحائز على جائزة "إيمي" التقديرية، بحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس.

وقال معاذ شيخ، الرئيس التنفيذي لشركة "ستارز بلاي": "تشتهر شركة إن بي سي يونفيرسال بكفاءتها وقدرتها على تلبية احتياجات شريحة واسعة من جمهور المشاهدين، ومن دواعي سرورنا الإعلان عن شراكتنا مع مثل هذه الاستديوهات المرموقة. ابتداءً من أفلام "فاست آند فيوريوس"- التي تعد من أضخم امتيازات يونيفرسال بيكتشرز في جميع الأوقات، وصولاً إلى أفلام – "جورسك بارك"،- تقدم يونيفرسال بيكتشرز بعضاً من أكثر الأفلام شهرة وإقبالاً في عالم السينما."



وفي معرض تعليقها على هذه الشراكة، تحدثت بيليندا مينينديز، رئيس "إن بي سي يونيفرسال انترناشونال ديستريبوتيون اند نتوركس" قائلة، "توفر باقة المحتوى الترفيهي المتنوع لدينا التي تضم أقوى المسلسلات التلفزيونية والأفلام السينمائية الأكثر إقبالاً وطلباً، مما يعزز من قدرتها على تلبية ميول وأذواق الجميع، ويسعدنا أن نتعاون مع ستارزبلاي لنقدم محتوى ترفيهي رفيع المستوى وعالي الجودة إلى المشاهدين في المنطقة."

وفي إطار اتفاقية الشراكة مع "إن بي سي يونيفرسال" أيضاً، ستتمكن "ستارز بلاي" من إضافة عدد من الأفلام الحديثة والشهيرة الأخرى إلى الخدمة. من ضمن تلك الأفلام "لوك بيسونز لوسي"، فيلم الأكشن القائم على الخيال العلمي من بطولة سكارليت جوهانسن ومورجان فريمان، وفيلم " بورن ليجاسي"، وهو الجزء الرابع من سلسلة أفلام "بورن" الشهيرة، بالإضافة إلى "ذا بيرج"، وهو فيلم إثارة ورعب من بطولة إيثان هوك، و"ديسبيكابل مي"، الفيلم الذي حقق أعلى إيرادات في شباك التذاكر والذي يسترجع النجوم المفضلين لدى كل مشاهد إلى الشاشة مجدداً."