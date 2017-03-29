قطر: خصم مباشر من رواتب الموظفين المتغيبين

سيبدء في قطر ربط أنظمة الحضور والانصراف في الوزارات والمؤسسات الحكومية بنظام "موارد"، اعتباراً من مطلع الشهر المقبل بحسب ما نقلته صحيفة قطرية عن مصدر مسؤول.

ووفقاً للنظام الجديد سيتم الخصم المباشر من الراتب في حالة الغياب دون أعذار مقبولة وذلك لتعزيز الانضباط والرقابة على أداء الموظفين بحسب صحيفة الراية.

وأكّدت المصادر أن إدارات الموارد البشرية بدأت العمل فعلياً في صرف منحة الإجازة للموظفين بالدولة، بعد أن أصبح من الممكن للموظف - وفقاً لتحديثات موارد الجديدة - التقدم بطلب لصرف منحة الإجازة في أي وقت دون ربطها بالإجازة السنوية، بحيث يمكن للموظف الحصول على إجازته في أي وقت خلال العام سواء كانت كاملة أو مقسمة، بلا منحة أو بيان، على عكس النظام السابق. ويتساءل موظفون عن الآلية التي سيتمّ من خلالها الخصم، وما إذا كان سيقتطع من الراتب آلياً من خلال الربط في سيستم الحضور والغياب، أم سينظر أولاً في الأعذار المقدمة من الموظفين.

وطالبوا بضرورة تشكيل لجنة للنظر في الأعذار وتقييم المبررات المقدمة وبحث جديتها وشفافيتها أولاً، ومن ثم تقوم برفع تقريرها للموارد البشرية للإفادة، وعليه تتمّ عملية الخصم بعد دراسة الحالة حتى لا يظلم أحد بسبب آلية السيستم، ونوهوا بأن الموظف أو الموظفة يتعرضان في بعض الأحيان لأسباب طارئة وعاجلة ولا يفكر أحد في تلك اللحظة إلا في الظرف الذي حلّ به، وبالتالي من الصعب التواصل لتقديم العذر أو الاستئذان في كثير من الأحيان، وعليه يمكن للموظف أن يقدّم ما يفيد سبب الغياب فيما بعد للنظر في الأسباب وتقييمها من قبل اللجنة المختصة. كما طالبوا بتوضيحٍ وشرحٍ للجداول وتوعية الموظفين بالآليات الجديدة للخصم والرقابة على الدوام.