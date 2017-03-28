الشارقة تدخل موسوعة غينيس بأكبر رخصة قيادة على مستوى العالم

دشن العميد سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة اليوم أكبر رخصة قيادة على مستوى العالم و تأهلت بموجبها شرطة الشارقة للدخول إلى الموسوعة للأرقام القياسية خلال الاحتفالية التي أقيمت بإدارة ترخيص الآليات والسائقين بالقيادة العامة لشرطة الشارقة.

ويأتي إطلاق أكبر رخصة قيادة في العالم دعما لحضور دولة الإمارات العربية المتحدة ومؤسساتها في المشهد العالمي للتنافسية والسباق نحو احتلال المراكز الأولى تأكيداً لقدرة ابنائها على الإبداع والابتكار وتحقيق الأرقام القياسية والإنجازات التنافسية والتميز في كافة المجالات.

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، تم اختيار رخصة القيادة باعتبارها رمزا لما تحقق عبر عقود من الزمن في الارتقاء بمستوى قيادة المركبات والارتفاع بوعي السائقين والتطور في مناهج ومدارس ومعاهد تعليم قيادة المركبات وجعل قيادة المركبات ثقافة وفن وذوق يعكس مستوى السائق وثقافته ومعرفته ومهاراته إلى جانب احترامه للقوانين وتقديره لمسؤوليته تجاه حياته وسلامته وحياة وسلامة الاخرين وتضيف بذلك إنجازاً جديداً في سجل إنجازاتها العالمية ومبادراتها التنافسية.

وأكد العميد سيف الزري الشامسي أن هذه الفكرة هي نتاج عمليتي الإبداع والابتكار تقدم بها أحد أفراد الجمهور وقام بتوصيل الفكرة للقيادة العامة لشرطة الشارقة وتم إدخالها حيز التطبيق بتشكيل فريق عمل وبالفعل تم تنفيذ الفكرة خلال فترة وجيزة.

من جانبه أشار العقيد راشد الباس مدير إدارة ترخيص الاليات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة إلى أن الهدف من تدشين أكبر رخصة للقيادة على مستوى العالم ودخول القيادة العامة لشرطة الشارقة موسوعة غينيس للأرقام القياسية هو توجيه رسالة بأهمية رخصة القيادة لدى قائد المركبة بغض النظر عن الملكية للسيارة كون الملكية تنتهي في أي وقت في حالة بيع السيارة أما رخصة القيادة لايمكن الاستغناء عنها لإيصال فكرة مخاطر القيادة بدون رخصة وهو ما يمثل خطراً وقلقاً كبير على أرواح مستخدمي الطريق ولتوعية السائقين بأهمية رخصة القيادة والمحافظة عليها وإبرازها في أي وقت عند الضرورة.

وقالت هدى خشاب محكمة رسمية من غينيس للارقام القياسية " تشكل موسوعة غينيس للارقام القياسية مرجعاً للراغبين في التفوق وبلوغ الحدود القصوى للمنافسة على الريادة في مختلف مناحي الحياة وتعد مدونة مرجعية لرصد تطور المجالات المختلفة مما يساعد المهتمين بتطوير أدائهم على التمكن من المنافسة وفق قواعد علمية وإحصائية دقيقة".

وأشارت الى تواجدها اليوم للإعلان عن تحقيق رقم قياسي جديد للقيادة العامة لشرطة الشارقة بتدشين أكبر رخصة قيادة على مستوى العالم والتي من شروطها أن تكون نسخة طبق الأصل لرخصة القيادة الأصلية وأن تكون من نفس المادة البلاستيكية التي تم تصنيع الرخصة الأصلية منها والحد الأدني لتحقيق هذا الرقم هو 5 متر مربع وهو من أهم الشروط للدخول في قائمة الموسوعة.

وحققت القيادة العامة لشرطة الشارقة الرقم القياسي بأكبر رخصة قيادة على مستوى العالم بطول 1.94متر وعرض 2.94متر باجمالي مساحة كلية 5.7 متر مربع .

وقال صالح النعيمي مساعد مدير إدارة التوجيه الأكاديمي واستقطاب الطلبة بجامعة الشارقة صاحب فكرة أكبر رخصة قيادة على مستوى العالم " اقترحت الفكرة عن طريق برنامج نظام الشكاوى والمقترحات لوزارة الداخلية /إف. إم. إس/ وقامت القيادة العامة لشرطة الشارقة بترجمتها وتنفيذها إلى واقع عملي وهذا ما شهدناه اليوم في إدارة ترخيص الآليات والسائقين بالقيادة العامة لشرطة الشارقة".