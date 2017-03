مشاركة 59 فيلم في مهرجان أفلام السعودية في الظهران

انطلقت أمس الاثنين، فعاليات مهرجان أفلام السعودية في دورته الرابعة، وبشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي، وبدعم وزارة الثقافة والإعلام ، ويستمر المهرجان حتى الأول من ابريل، وبمشاركة 58 فيلماً سعودياً و89 سيناريو غير منفذ، وكرم المهرجان في دورته الرابعة الفنان سعد خضر، أحد الشخصيات المؤثرة في صناعة الأفلام بحسب موقع صحيفة الجزيرة السعودية.



وبدأت فعاليات المهرجان مساء أمس في خيمة إثراء الظهران، بكلمة إدارة المهرجان، تلاها عرض فيلم وثائقي عن الدورة الماضية، وعرض الفيلم الترويجي لأفلام المهرجان في دورته الرابعة، تم بعدها تقديم فيلم عن الشخصية المكرمة المخرج السعودي سعد خضر، كشخصية رائدة في مجال الأفلام، واحتفاء بها وتقديمها كنموذج متميز يحتذى به من قبل صنّاع الأفلام الشباب، وتسليمه نخلة المهرجان الذهبية.

وجرى خلال الافتتاح التنويه بأعضاء لجان التحكيم:

لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية: الفنان أحمد ماطر، المخرج محمد راشد بوعلي، الفنان عبدالمجيد الكناني.

لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية: المخرج عوض الهمزاني، الكاتب حسام الحلوة، المخرجة نجوم الغانم.

لجنة تحكيم مسابقة أفلام الطلبة: المخرج هند الفهاد، الفنان خالد أمين، المخرجة فاطمة مشربك

لجنة تحكيم مسابقة السيناريو: الكاتب محمد البشير، الكاتب حسن حداد، الكاتبة منال العويبيل

وأعضاء اللجنة الاستشارية للمهرجان: رائد الأعمال قسورة الخطيب، المدير التنفيذي لشركة ثري سيز علاء يوسف، المخرج السينمائي بدر الحمود، والمصور عوض الهمزاني.

ومقدمي الورش التدريبية :

"ورشة إدارة وتمويل الإنتاج الثقافي" يقدمها المدرب الثقافي الموريتاني عبدالرحمن لاهي

"ورﺷﺔ أﺳﺎﺳﯾﺎت ﺗﺻﻣﯾم رﺳوم ﺛﻼﺛﯾﺔ اﻷﺑﻌﺎد" يقدمها المخرج رائد الشيخ

ورشة التصوير السينمائي "السينماتوغرافي .. النظرية والتطبيق" المصور السينمائي عبدالله الشريدة

ورشة "الارتجال للكاميرا" يقدمها المخرج محمد الجراح

ورشة "تطوير هيكل القصة وتنمية الشخصية" يقدمها عضو هيئة التدريس في جامعة الأمير محمد بن فهد الكسندر وودمن.

كما تم عرض فيلم الافتتاح للمخرج السعودي علي الكلثمي بعنوان "وسطي" الذي استمد أحداثه من قصة حقيقية جرت إحداثها قبل عقد من الزمن في جامعة اليمامة في الرياض.

ويسعى المهرجان الذي تنظمه الجمعية إلى رفع معايير الجودة والتجهيزات الفنية في خطوة جديدة تهدف إلى الرقي بالمحتوى المشارك في مسابقات المهرجان، ويعد أحد برامج المبادرة الوطنية لتطوير صناعة الأفلام السعودية ليكون محركاً لصناعة الأفلام ومعززاً للحراك الثقافي في المملكة، وتوفير الفرص للمواهب السعودية من الشباب والشابات المهتمين في صناعة الأفلام، والاحتفاء بأفضل الأفلام، وخلق بيئة لتبادل الأفكار بين المبدعين في صناعة الأفلام. المهرجان يأتي ضمن خطة على مدار العام تعطي أصحاب المواهب في صناعة الأفلام العديد من الفرص الكثيرة للتعلم مباشرة من أجود الممارسين المحليين والعالميين في هذا المجال، كما يوفر لهم البنية التحتية لعرض أفلامهم والتواصل مع الجمهور.

يذكر أن عروض الأفلام تبدأ الساعة الرابعة عصراً، حتى الساعة العاشرة مساءً، ويتضمن البرنامج ندوات ونقاشات حول الأفلام، بالإضافة إلى البرنامج الصباحي الخاص بالمدارس بالشراكة مع مهرجان الشارقة السينمائي للطفل.