سعودي يقتل زوجته ويخفي جثتها

(أريبيان بزنس/ وكالات) - قتل مواطن سعودي، يوم الأحد الماضي، زوجته وأخفى جثتها في منطقة زراعية بمحافظة الرس في منطقة القصيم وسط المملكة.

وقال الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني، أمس الإثنين، إن شرطة محافظة الرس تلقت بلاغاً في تمام الساعة الحادية عشر من مساء الأحد، عن تغيب مواطنة تبلغ من العمر 45 عاماً أثناء تواجدها برفقة زوجها، وبإجراء التحريات اللازمة من قبل فرق البحث والتحري، تم العثور عليها صباح أمس الإثنين في منطقة زراعية شمال المحافظة وقد فارقت الحياة متأثرة بما لحق بها من إصابات.

وأشار "السحيباني" إلى استكمال المختصين بشرطة محافظة الرس وخبراء الأدلة الجنائية والطب الشرعي إجراءات الضبط والاستدلال اللازمة للحادثة.

وقالت صحيفة "عكاظ" المحلية إنه تم ضبط المتهم، وهو سعودي الجنسية (٥٥ سنة)، وأقر عند سماع أقواله بما بدر منه تجاه المجني عليها، ليجري إيداعه التوقيف وإحالته إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام لاستكمال إجراءات التحقيق اللازمة بحسب الاختصاص، حيث تشير الدلائل الأولية إلى أن المتهم يعاني من اعتلالات نفسية.

وكانت وزارة الصحة السعودية أصدرت/ في مطلع 2016، نظاماً جديداً حول المرضى النفسيين، الذين يطلق عليهم في المملكة اسم المعتلين أو الهائمين، نظراً إلى انتشارهم في الكثير من المدن السعودية، مؤخراً، وليصبحوا ظاهرة، وحديثاً في بعض المجالس.

ويقتصر نظام الصحة النفسية الجديد مطاردة المرضى الخطرين منهم، فقط، الذين يهددون غيرهم من الأشخاص، وألزم المنشآت النفسية بإبلاغ الجهات الأمنية فور هروب هؤلاء المرضى، فيما منع النظام مطاردة أي مريض منوم في المنشآت النفسية، بعد خروجه منها، مبيناً أن ذلك لا يعد هروباً، وإنما خروج على النصح الطبي.

وتتحدث الصحف المحلية في السعودية، بين الحين والآخر، عن مرضى نفسيين، لا يتلقون رعاية، ويقومون بإيذاء أنفسهم أو الآخرين في الغالب، وقد تصل بهم الأمور إلى استخدام أسلحة بيضاء، وأحياناً نارية، قد تؤدي إلى حالات وفاة.

وكان مدير الأمن العام السعودي اللواء عثمان المحرج قد حمل، قبل حوالي سنتين، المراكز الصحية والمصحات التابعة لوزارة الصحة هيمان المرضى النفسيين في المملكة التي باتت تشكل ظاهرة في السنوات الأخيرة.