صدمة في تركيا بعد بث مكبرات صوت لفيلم إباحي

ضجت مواقع الشبكات الاجتماعية بأنباء بث مكبرات صوت في مدينة فى تركيا فيلما إباحيا ب وذكرت صحيفة حريات عن وكالة دوغان أن محافظ بلدة كاستامونو التركية اعتبر الحادث استفزازا شنيعا.

وأصيب سكان البلدة بالصدمة، بعد أن فوجئوا في نحو الساعة الواحدة فجرا، ببث فيلم يحتوي على محتوى وصف بـ"الإباحي".

تم بث الفيلم عبر مكبرات الصوت الخاصة بالبلدة ثرابة الساعة الواحدة صباحا وقام أحد السكان بتسجيل الصوت عبر هاتفه الجوال ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ووصفت السلطات المحلية بـ"الاستفزاز غير الأخلاقي" وقام عمدة البلدية، تحسين بعباس، بالاعتذار للمواطنين عبر حسابه على بالفيسبوك، متحدثاً: “البلدية لا علاقة لها بالحادث”. وألمح تحسين إلى أن هاكرز قاموا باعتراض موجات بث مكبرات الصوت كنوع من التخريب والمشاكسة وسيتم إجراء تحقيق لملاحقتهم وتقديمهم للعدالة، وأشار إلى أن الحادث وقع في منطقة وحيدة في البلدة ولم تبث كل مكبرات الصوت المقاطع الصوتية المشينة، إلا أن بعض الصحف المحلية ألمحت إلى سبب آخر وقالت إن بعض العاملين في البلدية تركوا نظام البث الصوتي مفتوحا خلال مشاهدتهم لفيلم إباحي.