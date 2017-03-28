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ثقافة ومجتمع

مدينة سعودية تشهد جريمتين مروعتين

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 28 مارس 2017
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مدينة سعودية تشهد جريمتين مروعتين

شهدت مدينة سعودية نائية أمس الإثنين جريمتين مروعتين منفصلتين حيث قتل وافد إفريقي طفلاً سعودياً طعناً بسكين وبعدها بساعات قتلت سعودية مسنة مواطناً مسناً بسلاح ناري.

 

وقالت صحيفة "الوطن" السعودية إن أحد الجناة الأفارقة من مخالفي نظام الإقامة قتل الطفل سعد الصهيولي (9 سنوات) أثناء خروجه من مدرسة هروب الابتدائية. أما الجريمة الثانية، شهدها وادي قصي بمركز حجن التابع لمحافظة هروب، بعدها بساعات قليلة، حيث أقدمت امرأة في العقد السادس من عمرها على قتل مواطن مسن في العقد السادس أيضاً بسلاح ناري.

 

ونقلت الصحيفة اليومية عن والد الطفل حسين صهلولي إنه وبعد عودته من المدرسة وأثناء لهو ولعب الطفل بعد الساعة 2 ظهراً مساء أمس، تفاجأت الأسرة بوجود سعود مذبوحاً بفناء المنزل.

 

وقالت مصادر أمنية مطلعة إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن المتهم في قتل الطفل، مقيم مستخدماً سلاحاً أبيض، حيث وجه للطفل أكثر من 5 طعنات قاتلة، وتم القبض عليه في وقت قياسي وجار التحقيق في القضية.

 

وأكدت المصادر أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على المواطنة الستينية المتهمة في قتل المسن الستيني في وادي قصي في هروب وأن القضية لا تزال تحت التحقيق.

 

وكانت شرطة منطقة جازان قد استنفرت طاقتها للتحقيق في القضيتين ومن المفترض أن تصدر بياناً تفصيلياً عن الحادثتين في وقت لاحق.

 

ولم تذكر الصحيفة أو المصادر أو والد الطفل المغدور أي إشارة إلى الأسباب التي قد تكون سبباً في الجريمتين.

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