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ثقافة ومجتمع

100 كيلوغرام ذهب وزن قطعة نقدية سرقت اليوم من متحف برلين﻿

أريبيان بزنس
الاثنين، 27 مارس 2017
100 كيلوغرام ذهب وزن قطعة نقدية سرقت اليوم من متحف برلين﻿
القطعة تذكارية أصدرها المصنع الملكي الكندي لسك العملة الصورة / رويترز

سرق لصوص في ألمانيا قطعة نقدية من ذهب وزنها 100 كيلوغرام، من متحف برلين، قيمتها مليون دولار بحسب شبكة سي بي إس التي أشارت أن القطعة دخلت كتاب جينيس للأرقام القياسية بفضل نقاء الذهب فيها وهو بمستوى 999.99/1000 .

وذكرت وسائل الإعلام الألمانية أن القطعة المسروقة قطعة تذكارية لورق شجرة القيقب الكبيرة Maple leaf، أصدرها المصنع الملكي الكندي لسك العملة عام 2007.

وتحمل القطعة، وقطرها 53 سنتيمترا وسمكها 3 سنتيمرات، صورة الملكة اليزابيث الثانية وورقة شجرة القيقب على الجهة الأخرى.

وقدر متحف بود قيمة القطعة بنحو مليون دولار بقيمة الذهب فيها فقط، بينما سعر 100 كيلوغرام من الذهب في الأسواق هو 4 ملايين دولار بحسب بي بي سي.

وقالت الشرطة الألمانية على موقع تويتر إن اللصوص ربما استعملوا سلما، عُثر عليه قرب سكة الحديد، للتسلق ودخول المتحف في الساعة الثالثة والنصف صباحا.

واضطربت المواصلات بالسكة الحديد في المدينة بسبب عملية التمشيط التي قام بها المحققون بحثا عن الأدلة التي تساعدهم عن ملابسات السرقة.

ويقع متحف برلين في جزيرة المتاحف التي صنفتها منظمة اليونيسكو ضمن التراث الإنساني، ويضم مجموعة من القطع النقدية هي من أكبر ما احتوته المتاحف العالم.

وتتشكل المجموعة من 102 ألف قطعة نقدية تعود إلى العصور اليونانية القديمة و50 ألف قطعة من العصر الروماني.

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