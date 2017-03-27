200 ألف سعودية تزوجن في سن الـ15﻿ ومكة في صدارة زواج الصغيرات

كشفت إحصائية صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء أن متوسط العمر في الزواج الأول للسعوديات هو 21.8 عاما، فيما بلغ عدد الفتيات ممن تزوجن في عمر 15 عاماً أكثر من 200 ألف فتاة في مختلف مناطق المملكة خلال الفترة الماضية.





وسجلت منطقة مكة المكرمة أكثر حالات زواج الفتيات في سن الـ 15 عاماً بـ 58188 فتاة، تليها منطقة الرياض بـ 54083 فتاة، في حين جاءت المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة في الزواج بـ 46881 فتاة، وبعدها منطقة عسير بـ20495 فتاة، فيما احتلت المدينة المنورة المرتبة الخامسة بـ 15896 فتاة. وجاءت بقية المناطق الأخرى بنسب متفاوتة، حيث كانت الحدود الشمالية الأقل نسبة بـ 2666 حالة زواج، تليها منطقة الجوف، والباحة، ونجران، وغيرها من المناطق الذي شملتها دراسة مسحية خلال العام الماضي وفقا لما نقلته صحيفة الرياض.

وبحسب الإحصائية، فإن نسبة السعوديات التي تصل أعمارهن إلى 15 عاماً وأكثر ممن لم يسبق لهن الزواج بحسب الحالة التعليمية، حيث تنخفض بدرجة كبيرة جداً بين السعوديات الأقل تعليماً اللاتي حالتهن التعليمية تقرأ وتكتب بنسبة 6.99 في المئة، أو أمي بـ7.5 في المئة، مشيراً إلى أنه يأتي بعدهن اللاتي حالتهن التعليمية دبلوم عالٍ بـ19.7 في المئة.

فيما أكدت ارتفاع نسبة السعوديات اللائي يبلغن من العمر 15 عاماً فأكثر اللاتي لم يسبق لهن الزواج بين أولئك اللاتي حالتهن التعليمية ابتدائي بنسبة 35.5 في المئة، فيما بلغت نسبة ممن يحملن الثانوية أو ما يعادلها 43.8 في المئة. وأكدت الدراسة أنه وبحسب مفهوم العنوسة المستخدمة في المسح للعام الماضي فإنه يقصد بالعانس الفتاة التي بلغت سناً معينة أصبح بعدها احتمال زواجها ضعيفاً جداً، حيث توضح نتائج المسح والمتعلقة بالسن عند الزواج الأول أن 97.2 في المئة من الإناث السعوديات قد تزوجن عند أعمار أقل من أو تساوي 32 عاما، وأن 2.8 في المئة فقط منهن قد تزوجن عند أعمار تزيد على 32 سنة ومن ثم يمكن اعتبار العمر 32 سنة هو سن العنوسة بالنسبة للسعوديات أي السن التي يصبح احتمال زواج الفتاة السعودية بعدها ضئيلا جدا أقل من 3 في المئة. وأشارت إلى أنه وبناء على ذلك بلغت نسبة العنوسة بين السعوديات 1.1 في المئة وهو ما يعني تقريباً أن من بين كل 10 من الإناث السعوديات 15 سنة فأكثر اللاتي لم يسبق لهن الزواج هناك واحدة يمكن توصيفها على أنها بلغت سن العنوسة.