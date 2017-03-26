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ثقافة ومجتمع

مقنعان يسطوان بالسلاح على سيارة نقل أموال بالرياض

أريبيان بزنس
الأحد، 26 مارس 2017
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مقنعان يسطوان بالسلاح على سيارة نقل أموال بالرياض
إطلاق الأعيرة النارية بشكل مكثف باتجاه سيارة حراس الأمن

"وكالات" -تعرضت سيارة مخصصة لنقل الأموال في الرياض لسطو مسلح اليوم من قبل شخصين بعد إطلاق وابل من الأعيرة النارية من سلاح آلي استخدمه الجناة في تنفيذ الجريمة، مانتج عنه إصابة ثلاثة حراس أمن أحدهم في حالة حرجة، حسب موقع صحيفة عين اليوم.

 

وكشفت شرطة الرياض اليوم الأحد أن البحث جاري عن الأشخاص المتورطين في حادثة السطو على عربة نقل الأموال. وقال المتحدث الرسمي لشرطة الرياض العقيد فواز الميمان:"سيتم إصدار بيان بعد اكتمال الإجراءات بشأن قضية سطو مسلح على بنك الراجحي التي حدثت ظهر اليوم في الرياض". ذلك حسبما نقلت قناة الإخبارية.

 

 

وقال مصرف الراجحي في حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر:" نأسف لما حصل ونفيدكم بأن فرع المصرف لم يتعرض الى أي حادث والعمل الإجرامي تعرضت له سيارة نقل أموال لا تخص مصرف الراجحي".

 

 

ووفقاً لموقع صحيفة "عين اليوم" أفاد شهود عيان في الموقع، أن اللصان كانا يستقلا سيارة من نوع “GMC”  يوكن أسود اللون، وفور وصولهما إلى الموقع ترجل الراكب الذي كان يرتدي زياً رياضياً باللون الأزرق ويغطي وجهه بقناع لإخفاء ملامحه وبحوزته رشاش من نوع كلاشنكوف، حيث بادر بإطلاق الأعيرة النارية بشكل مكثف باتجاه سيارة حراس الأمن التابعين لإحدى الشركات الخاصة بنقل الأموال، ما تسبب في إصابتهم جميعاً، في حين أن إصابة أحدهم وصفت بالخطيرة، وهم ( ع . ح ) و ( ع . ش ) و( ع . غ )، وانتهت عملية السطو بسرقة مبلغ مالي يقدر بـ 2 مليون ريال، بحسب المصادر، في حين باشرت الجهات الأمنية موقع الحادثة لاستكمال الإجراءات اللازمة لضبط الجناة، ونقل المصابين إلى المستشفى لاستكمال إجراءات العلاج.

 

 

إلى ذلك نفى بنك الراجحي ما ورد عن أن فرع المصرف لم يتعرض لأي حادث والعمل الإجرامي تعرضت له سيارة نقل أموال لا تخص المصرف.

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